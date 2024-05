Raphinha, solo Barça

El verano ni siquiera ha comenzado pero, por ahora, los avances del Barça en la 'operación salida' son mínimos. O, directamente, nulos. Este domingo, el agente de Lewandowski aseguró que el polaco seguirá al cien por cien. También este domingo, desde el entorno de Raphinha aseguran a SPORT que la única intención del brasileño es cumplir su contrato con el conjunto azulgrana.

En las últimas semanas, Raphinha se ha visto de nuevo envuelto en múltiples especulaciones acerca de su futuro. El Barça necesita acometer traspasos para hacer caja y el nombre del ex del Leeds ha entrado en varias quinielas. La situación no es nueva para el jugador, que el verano pasado también vio como le colgaban la etiqueta de transferible pese a su más que correcto rendimiento en su primer año en España -10 goles y 12 asistencias-.

Pese al ruido, la idea del extremo no ha cambiado: sigue viéndose solo en el Barça y con el deseo de conquistar títulos como culé. Esta temporada, pese a los contratiempos que ha sufrido -roja directa en el estreno liguero y alguna que otra lesión-, Raphinha se ha levantado siempre, recuperando su sitio en el once titular. La irrupción de Lamine provocó que el canterano se adueñara del extremo derecho, librando el brasileño y Ferran una batalla de méritos para ser el tercer hombre de ataque -el valenciano suma 11 dianas-.

La amortización pendiente condiciona las ofertas que puedan llegar

Raphinha mantiene su buen cartel en Inglaterra. De hecho, la Premier parece la única competición capaz de atraer al jugador si algún día cambiara de pensar. El estilo eléctrico del fútbol británico le encaja de maravilla, como ya exhibió en el Leeds. El jugador también asume que es precisamente el tener valor de mercado lo que le coloca en el medio de múltiples especulaciones.

A un gol de alcanzar de nuevo las dobles figuras -suma nueve tantos y 12 asistencias-, el extremo tiene contrato hasta 2027 y el Barça todavía no ha amortizado su fichaje. Eso significa que los azulgranas querrían mínimo 70-80 millones de euros para considerar beneficiosa o útil una hipotética operación, ya que quedan aún unos 30 millones de amortización.

En cualquier caso, el brasileño es un luchador y tiene las ideas claras: quiere quedarse y seguir mejorando como jugador en Can Barça. Después, habrá que ver qué idea tiene Xavi Hernández en su cabeza. Si el técnico fuera contundente con el extremo a la hora de comunicarle que no cuenta para él, quién sabe si eso podría modificar los planes de Raphinha. No parece que vaya a ser así, aunque eso ya es especular de más porque ni el técnico se ha prounciado en privado con nadie ni el ex del Leeds da síntomas, hoy por hoy, de tener un mente un posible cambio de aires.