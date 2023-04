Remontada de un líder muy terco

El Barça protagonizó un ejercicio de tesón y persistencia para poder sumar los tres puntos contra el Betis (3-4) Los culés se sobrepusieron también a la mala suerte para acabar remontando y manteniendo el liderato liguero

FICHA TÉCNICA Primera División BET 3 ________________ 4 FCB ALINEACIONES Betis Sarmiento, Piqueras, Henmi, Fer Drasler y Eric Pérez - quinteto inicial - Carlos Sanz, Carrasco, Chano, Lin, Raúl Jiménez y Cristian Povea. Barça Dídac, Ortiz, Dyego, Pito i Ferrao - quinteto inicial - Antonio, Adolfo, Sergio González, Coelho y Matheus. Goles 1-0 M.10 Antonio (p.p), 1-1 M.19 Adolfo, 2-1 M.20 Henmi, 2-2 M.24 Adolfo, 3-2 M.26 Lin, 3-3 M.31 Matheus y 3-4 M.37 Sergio González. Árbitro Carreira Romero y Ferrero Carballal. Han amonestado a Fernando y Carlos Sanz, del Betis; y Matheus, Ferrao, Pito y André Coelho, del Barça.

Los azulgrana saltaron a la pista del Centro Deportivo Amate con la vocación de siempre, la de dominar el partido e ir sometiendo al rival. Pese a un primer intercambio de golpes con los porteros muy acertados, el mejor jugador de los verdiblancos podría decirse que fue el palo, clave para evitar cuatro goles del Barça sólo en el primer tiempo.

Primero, el larguero rechazó una vaselina de Ferrao en un contragolpe de manual en el minuto 4, pero los culés no tuvieron la misma suerte cuando cinco minutos más tarde Antonio desvió sin quererlo un córner y el Betis se adelantó para sorpresa de todos en el minuto 9.

Los de Jesús Velasco siguieron insistiendo pero volvieron a encontrarse con la madera, que volvió a aparecer para negarle otro gol a Ferrao y después también a Adolfo. Pero el de Santa Coloma, más terco que nadie, encontró el empate con una jugada individual en el minuto 19.

Parecía que se llegaría al descanso con empate, sobre todo cuando otra vez el palo impidió el gol de Dyego, pero en una jugada aislada y a falta de seis segundos para el descanso Henmi volvió a adelantar a los locales.

El segundo tiempo comenzó de la mejor forma posible. Adolfo se cargó al equipo a sus espaldas y empató con un latigazo imposible para Sarmiento. Pero, cómo no, el palo medió por quinta vez y frustró la remontada repeliendo un disparo de Pito.

En la otra área, en cambio, al Betis le seguía sonriendo la diosa Fortuna y al exazulgrana Lin hizo acto de presencia y obligó al Barça a buscar una nueva remontada. Matheus lo intentó primero con un disparo desviado por el pie salvador de Sarmiento, pero el brasileño no perdonó poco después para restablecer la igualada en el 31.

Con tiempo por delante, los azulgrana no se desesperaron y picaron piedra hasta que, con un doble penalti, se hizo efectiva la merecida remontada definitiva, Ferrao no pudo transformarlo de primeras pero Sergio González, atento al rechace, no falló. En los minutos finales, el Betis lo intentó con el portero jugador, pero las intervenciones de Dídac fueron claves para asegurar un triunfo que mantiene al combinado azulgrana como líderes.