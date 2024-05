Vitor Roque, descartado para la temporada que viene

Según el programa 'Què T'hi Juegues' de la cadena SER, el Barça no cuenta con Vitor Roque para la plantilla de la próxima temporada. Xavi, juntamente con Deco, director deportivo del primer equipo, habrían acordado que la mejor opción es que se marche cedido en junio.

Tal y como se especula desde hace semanas, Xavi consideraría que el brasileño todavía está verde para triunfar ahora en el Barça y le iría bien foguerase en el algún equipo europeo. A partir de aquí el lío está servido porque el agente del futbolista, André Cury, se mostró contundente cuando le preguntaron por una cesión hace solo unos días en una entrevista en RAC1.

"¿Cesión? No. O el jugador se queda para que le den minutos para demostrar o si el club decide que el jugador no puede quedar, se va a ir vendido. Hay equipos interesados, muchos. No sé qué va a pasar. El club nunca me ha dicho nada. En mi opinión es que le pueden dar más minutos. Xavi se los da a Fermín, a Cubarsí, a Lamine... y a Vitor no".

"Una cesión para un chico joven lo acabas perjudicando"

Cury ya avisó que considera que una cesión iría en contra del futbolista. "Una cesión para un chico joven lo acabas perjudicando, porque se va a otro club que no es su dueño y no tiene interés de cuidarlo. Esto es muy peligroso para la carrera del chico. Lo mejor es quedarse en el Barça, pero si no se puede quedar vamos a trabajar para que salga de forma definitiva".

Vitor Roque llegó en el mercado de invierno como una de las grandes perlas del fútbol brasileño. La lesión de Gavi permitió al club inscribir al brasileño en un momento donde Lewandowski no estaba ofreciendo su mejor nivel. Una operación de 30 millones fijos (y 30 en variables) que hasta ahora no está cuajando.

El brasileño apenas ha tenido oportunidades en el conjunto azulgrana, aunque ha dejado destellos de las cualidades que hicieron que el Barça se fijara en él cuando estaba en Brasil.