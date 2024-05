Cubarsí: "Me encanta que el estadio coree mi nombre"

Pau Cubarsí destacó que el Barça volviera a dejar la portería a cero en la victoria ante la Real Sociedad (2-0) que permite al conjunto blaugrana recuperar la segunda plaza de la Liga.

El central se mostró muy satisfecho del trabajo defensivo del equipo: "Es primordial mantener la portería a cero, porque nosotros tenemos calidad arriba y es difícil que no marquemos. Si dejamos la portería a cero es más fácil conseguir victorias".

Cubarsí amplió su contrato con el Barça hasta 2027 y esta noche disputó su partido 21 con el primer equipo blaugrana. El central reconoce estar viviendo en una nube: "Es un sueño poder jugar en el club de mi vida y estoy muy contento con mi renovación. Ahora lo que pienso es en seguir progresando".

Su irrupción ha sido meteórica y le ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición, que corea todas y cada una de sus acciones defensivas: "Me encanta que el estadio coree mi nombre, pero a veces estoy concentrado y no lo oigo".

Lamine: "Tenemos que intentar que sea una semana de nueve puntos"

Lamine Yamal abrió el camino de la victoria y fue elegido mejor futbolista del partido. "Marcar un gol en este estadio siempre es un sueño", reconoció el delantero de Mataró, que destacó la importancia de haber recuperado la segunda plaza: "Quedar segundos es importante para nosotros y para el club, de ahí la importancia de la victoria. Ahora hay que intentar que sea una semana de nueve puntos".

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 2 - 0 Real Sociedad de la jornada 35 de LaLiga EA Sports

El joven talento de la cantera blaugrana explicó la jugada del gol con el que desatascó el partido: "He visto el pase filtrado de Robert y Gündogan me la ha puesto que solo la he tenido que empujar". Lamine también valoró la acción del penalti que sentenció la victoria: "En la misma jugada ha habido dos manos y me ha sorprendido que no pitara ninguna, pero para esto está el VAR".

Iñigo Martínez: "La segunda plaza depende de nosotros"

Iñigo Martínez volvió a ser titular después de varias semanas sin serlo. Lo hizo por unas ligeras molestias de Ronald Araujo que recomendaron ser prudentes con el uruguayo. Y su concurso fue clave para mantener la portería a cero: "A todos nos gusta jugar, pero hay que esperar a que el míster te dé la oportunidad. Creo que he estado bien después de varias semanas sin jugar".

El central vasco analizó la victoria: "La Real es un rival muy difícil y hasta el segundo gol nos ha costado. Era importante mantener la portería a cero y ahora la segunda plaza ya depende de nosotros. Ellos nos han sorprendido con la defensa de cinco y al principio nos ha costado ajustar la presión, pero luego nos hemos adaptado y lo hemos corregido".

Gündogan: "Hemos tenido fuerza mental para volvera a ganar"

Ilkay Gündogan destacó la importancia de haberse reencontrado con la victoria después de la dolorosa derrota contra el Girona: "Era importante empezar ganando en una semana con tres partido y hemos tenido la fuerza mental suficiente para volver a ganar después de la derrota en Girona".

El alemán destacó el trabajo defensivo del equipo: "Es importante defender desde la delantera y mantener la portería a cero". Y restó importancia a su decimocuarta asistencia de la temporada: "No soy de mirar estadísticas, pero cuando juegas más arriba los goles y las asistencias son importantes".