Mariona y el penalti no pitado: "Yo de verdad que he flipado"

Con la misma sonrisa con la que atiende siempre a los medios, Mariona Caldentey se dirigió a la colegiada cuando ésta pasó por alto un penalti claro sobre ella. "Yo de verdad que he flipado...", confesó al término del encuentro entre el Rosengard y el FC Barcelona en Malmö, con goleada culé (0-6).

"Le he dicho: Explícame cuándo ha tocado balón, porque igual me lo he perdido...", añadía, "y me ha dicho que tenía razón, que igual se había equivocado. Después, no sé si el otro penalti ha sido para compensar o era legal, no lo he visto. Pero da rabia, porque como el Barça va ganando, como el resultado es favorable, aunque somos humanos y todo el mundo se equivoca, es la sensación de que igual si el resultado fuese diferente, nos pitarían diferente".

Ese segundo penalti sobre Pina sí lo señaló la colegiada y Mariona, experta desde los once metros, no falló. Está de dulce y está siendo una de las mejores del Barça en este inicio de curso.

LA ANÉCDOTA DE LOS GUANTES

Sobre el partido, apuntó que "es un campo en el que cuesta jugar, es césped artificial, hace mucho frío... y fuera de casa en Champions siempre cuesta. Benfica y Frankfurt sufrieron aquí y nosotras lo hemos sacado, estamos muy contentas y satisfechas".

La balear arrancó el partido con guantes y al cabo de un rato se los quitó. "A mí no me gusta jugar con térmica ni con guantes, me resulta incómodo porque no estoy acostumbrada. Me los he puesto porque no me sentía las manos, pero cuando he entrado en calor y me empezaban a agobiar ya he dicho: venga, fuera" [risas].