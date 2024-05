El Barça negocia el fichaje de la gran joya ecuatoriana

El Barça ultima la llegada de una de las nuevas sensaciones del futbol sudamericano. Según ha trascendido en la prensa ecuatoriana, una delegación del Barcelona Sporting Club de Guayaquil viajó a la Ciudad Condal en los últimos días para reunirse con la directiva azulgrana, conocer las instalaciones y concretar la posible incorporación del futbolista. La operación estaría bien encarrilada.

La gran promesa ecuatoriana no es otro que Allen Obando. A sus 17 años, el joven y espigado delantero ya conoce la Primera División e incluso ha formado parte de la selección absoluta. Durante los últimos meses su nombre ya se ha asociado al PSG, entre otros grandes clubes europeos, pero lo cierto es que las negociaciones más avanzadas son con el FC Barcelona.

"Este lunes fui, conversé con los directivos del Barcelona, nos quedamos unas tres horas revisando sus instalaciones, conocí su centro de alto rendimiento y el Johan Cruyff Arena. Hablé con Rafa Yuste, vicepresidente deportivo y con Deco, el director deportivo del club", expresó Antonio Álvarez, candidato a la presidencia del club en las elecciones que se celebrarán este fin de semana.

El propio Antonio Álvarez, en declaraciones recogidas por Radio Sucre, asegura que "hemos avanzado. Estos días hemos estado con José Luis Nogales y Carlos Obando, padre de Allen, que estuvieron viendo en directo el partido entre el Barça y Rayo Vallecano".

Al parecer, el interés del Barça por Obando viene de lejos. "El Barça estuvo atrás de Allen hace varios meses. Me pidieron que vaya el 12 de mayo, pero no pude ir porque no quise dejar solo al equipo. La gente del Barça me pidió que por favor vaya hasta el viernes", señaló.

El Barça, en los últimos tiempos, se ha especializado en el rastreo de jóvenes jugadores que puedan recalar en el juvenil y el filial antes de dar el salto al primer equipo.

🚨 ¡EL ‘BARÇA’ QUIERE A OBANDO! 🚨



Obando, un valor consolidado

Allen Obando debutó con 'los Toreros' en 2022 en la Primera División. Desde entonces alternó con el primer equipo aunque no ha sido hasta esta temporada cuando se ha afianzado en la primera plantilla. Erigido en uno de los delanteros de referencia, ha disputado nuevo partidos, anotando un gol y repartiendo dos asistencias.