El Girona pone el broche final a una temporada histórica con otra exhibición

El Girona cerró una campaña para la historia con un nuevo partido para recordar. El cuadro gironí mostró su superioridad ante un Granada ya descendido (7-0), firmando una goleada para acabar LaLiga EA Sports en tercera posición. Los de Míchel finalizan la temporada con una puntuación histórica y la clasificación para la próxima edición de la Champions League bajo el brazo.

Con nada en juego en lo clasificatorio, pero con la ambición de sumar tres puntos más para cerrar un curso histórico, el cuadro gironí salió al terreno de juego con la personalidad que le ha caracterizado durante toda la temporada. No se arrugó el Granada en el inicio que, a pesar de estar descendido desde hace semanas, quería acabar la competición liguera con un buen sabor de boca.

El Girona era el amo y señor del encuentro, buscando hallar un resquicio en la defensa visitante con largas posesiones de balón. Entre los más activos en el ataque catalán, un Yangel Herrera que encontraba buenas situaciones en tres cuartos de campo.

No obstante, la primera llegada gironina llegó en las botas de Aleix García con un potente disparo desde fuera del área que salió desviado por poco. Los de Míchel jugaban en campo contrario, pero les costaba encontrar situaciones claras de gol.

Pasada la media hora de partido, el Girona empezó a carburar. Eric García estrenó el marcador en un saque de esquina servido en corto que finalmente puso en el corazón del área Tsygankov para que el central catalán cabeceara al fondo de la red (1-0).

No dio tiempo a la reacción andaluza, cuando el conjunto gironí asestó un nuevo golpe. En una excelente acción colectiva, Miguel Gutiérrez llegó a línea de fondo para poner un pase atrás que Tsygankov empujó para poner más ventaja sobre el terreno de juego (2-0). En una de las pocas llegadas visitantes, cerca estuvo Lucas Boyé de reducir distancias con un remate que no encontró portería.

Continuó la fiesta en Montilivi con Portu forzando un penalti muy claro a favor de los locales. No había dudas de quien iba a coger la responsabilidad. Y así fue. Artem Dovbyk, en plena pugna por el 'Pichichi' de la competición, no falló y anotó la pena máxima para sellar el triunfo gironí y sumar un nuevo tanto en su casillero particular (3-0).

Después el paso por los vestuarios, los de José Ramón Sandoval intentaron acercarse a las inmediaciones de Paulo Gazzaniga sin suerte. En cambio, en el otro lado, el conjunto gironí quería más y más. Un Savinho que acababa de salir al campo asistió a Tsygankov que tan solo tuvo que empujar el balón sin oposición para firmar su doblete particular.

En el minuto sesenta del duelo, el cuadro andaluz se quedó con un jugador menos por la expulsión de Facundo Pellistri por doble amarilla. Dovbyk quería ser el máximo goleador de la Liga y volvió a anotar con una sutil definición para batir a Marc Martínez y poner la 'manita' en el marcador.

No cesaba de buscar más el Girona y Stuani se sumó a la fiesta anotando el sexto tras una excelente dejada de Dovbyk (6-0). La insistencia tuvo premio y Savinho forzó el segundo penalti para los locales que convirtió de nuevo Dovbyk (7-0) para ponerse momentáneamente en cabeza en la lista de máximos goleadores. Sin tiempo para más, la afición ovacionó al equipo por una temporada que jamás olvidarán.