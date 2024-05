Carlos Latre da la última hora sobre el estado de salud de Àngel Llàcer

Hace unas semanas que Àngel Llàcer está en el foco mediático tras ser hospitalizado en varias ocasiones a causa de una infección provocada por la bacteria Shigella. El catalán entró en contacto con esta durante un viaje a Vietnam.

Los fans, amigos y familiares se encuentran preocupados por su estado de salud, y hace unos días, Lolita Flores explicó que no sabía si volverá a 'Tu cara me suena': "Le han mandado reposo. Sin mi Àngel no es lo mismo. Me emociono incluso, porque sé que los programas que quedan, le voy a echar muchísimo de menos. Él lo sabe".

Ahora ha sido Carlos Latre quien ha actualizado cómo se encuentra su compañero en 'Tu cara me suena', tras conocerse que se ausentará en las próximas grabaciones del concurso.

"Está bien y fuera de peligro. Acabo de hablar con él hace media hora, estaba dando un paseíto, bien. Hemos estado preocupados por su salud", ha declarado.

Latre ha comentado que han hablado "casi a diario" y que le iba explicando todo lo que iban a hacer ese día: "Él me decía: 'mira cómo es la vida, que yo estaba con 'Los Productores' y con 'Tu cara me suena' y, de repente, la vida te da un giro y te replanteas muchas cosas', una de ellas la amistad".