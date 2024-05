¡Paquetá se enfrenta a una sanción histórica de 10 años por apuestas!

Una sanción histórica es a la que se enfrenta Lucas Paquetá después de que la FA acusara al brasileño de supuestas irregularidades en apuestas deportivas. El centrocampista del West Ham habría buscado deliberadamente ser amonestado en cuatro encuentros en los últimos dos años para sacar rédito económico, una infracción grave que podría costarle su carrera deportiva como futbolista.

La FA anunció este pasado jueves que estaba investigando al jugador del West Ham, Lucas Paquetá, por haber intentado recibir una tarjeta amarilla deliberadamente en cuatro partidos distintos. En concreto, la federación detectó presuntas irregularidades en los encuentros de los 'hammers' ante el Leicester City el 12 de noviembre 2022; el Aston Villa el 12 de marzo de 2023; el Leeds United el 21 de mayo de 2023; y el AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

El jugador del West Ham recibió amonestación en todos los partidos investigados, aunque niega haber estado involucrado en ningún caso de amaños: "Durante nueve meses he cooperado con cada paso de su investigación y he aportado toda la información que he podido", escribió Paquetá en su cuenta de Instagram. "Niego todos los cargos en su totalidad y lucharé con todo mi aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios", concluyó el jugador. El West Ham, por su parte, también ha dado apoyo al jugador en un comunicado oficial.

Según los datos que se manejan, no habría sido el propio jugador quien habría apostado por sí mismo, sino que habrían sido apuestas procedentes de la isla donde nació el brasileño que se habrían registrado de manera inusual por parte de los comisarios de integridad. La FA ha anunciado que seguirá investigando el caso, aunque el jugador se podría enfrentar a una sanción histórica si se demostrara culpable de las irregularidades.

La sanción a la que se enfrenta

Se desconoce por ahora cuál sería el alcance de la sanción, aunque se podría tomar como ejemplo comparativo el castigo impuesto al que fuese defensa del Reading Kynan Isaac. El jugador fue baneado por haber sido amonestado jugando para el Stratford Town en un partido de FA Cup contra el Shrewsbury hace tres años. La FA sancionó al jugador con 10 años de inhabilitación como futbolista, un castigo que podría ser similar al que recibiese Paquetá si se declarara culpable.

El jugador es una de las estrellas de la Premier League, donde despunta con el West Ham. El brasileño fue un deseo expreso de Guardiola la temporada pasada, aunque terminó por no llegar a Manchester ese verano. Este mercado de fichajes, todo parecía indicar a que el técnico de Santpedor volvería a la carga por el jugador, aunque el riesgo de sanción derrumbaría todas las opciones de llegar al campeón de Inglaterra.