Las claves de Giráldez para ganar al Rosengard

Jonatan Giráldez aprovechó un tiempo muerto en Malmö para sacar su pizarra -o tableta- y ajustar piezas para hacer un Barça, que estaba sufriendo en las contras, mejor contra el Rosengard. ¿La clave? "Hemos ajustado las posiciones de Torrejón y Patri, en el inicio teníamos la sensación de que no eran del todo buenas".

El técnico azulgrana atendió a SPORT al término del encuentro para valorar la goleada de su equipo en Suecia. "Ellas modificaron un poco la estructura que pensábamos que iban a utilizar en el partido", explicaba. "A partir del minuto quince, más o menos, hemos empezado a estar mejor. Nos hemos encontrado, hemos creado ocasiones y hemos mantenido ese ritmo competitivo alto, también las jugadoras que han entrado desde el banquillo".

Precisamente tres de las jugadoras que entraron en el segundo tiempo se estrenaron en Europa: Martina, Dragoni y Bartel. "Había jugadoras a las que queríamos dar descanso, como a 'Caro' [Graham], hemos podido hacer cambios con jugadoras que necesitamos y tambén han podido participar otras jugadoras que están en dinámica o que han subido para este partido, como Júlia. Están haciendo las cosas muy bien y el hecho de que puedan venir y convivir con las jugadoras, para saber qué se necesita para estar en el primer equipo y vivir esta experiencia, creo que es muy productivo para ellas".

FINALISTA AL 'THE BEST'

Un par de horas antes del partido, la FIFA comunicó que Giráldez es uno de los tres candidatos finalistas al 'The Best', junto con Sarina Wiegman (selección inglesa) y Emma Hayes (Chelsea). "¡Me lo han pasado antes, no sabía que salía hoy!", confesó con una sonrisa tímida. "Es una nominación en la que solo se premia el entrenador, pero es trabajado de todo el 'staff' y estoy muy agradecido con ellos, así como con el grupo de jugadoras que forman el equipo. No hay distinción individual sin éxito colectivo, este es el camino".

Y, finalmente, habló sobre Mapi León, operada durante la tarde-noche del martes. "Sé que la operación ha ido muy bien, he hablado con ella, pero todavía no hemos hablado de plazos con el doctor. Como es una lesión de larga duración, no tendría sentido avanzar nada de fechas, pero ahora mismo no sé cuándo podrá volver". De momento, tiene plantilla para paliar los efectos de su baja, aunque se la echará mucho de menos.