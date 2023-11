El sorprendente motivo de esta soltera para rechazar a su cita: "eres demasiado buena gente, demasiado bonachón"

Yanice se define como una chica "feminista, socialista, viejoven y maruja"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Yanice ha venido al programa dispuesta a conseguir el amor, se define como una chica "feminista, socialista, viejoven y maruja", ha estudiado Derecho por lo que está muy puesta en la actualidad, pero cuando ha visto a Ismael ha tenido claro que no encajaban.

Físicamente su cita no le ha gustado y durante la cena, según hablaban Yanice le ha dicho "eres demasiado buena gente, demasiado bonachón", algo que a cámaras ha reconocido que no le gusta para su pareja, necesita a alguien que le de ritmo a su vida. Para ella, "la fidelidad no es ni de lejos la peor falta de respeto que puede hacer una pareja" porque pueden haber cosas que te hagan sentir peor en una relación.

Los platos se iban vaciando pero los puntos en común entre ellos no aparecían, llegado el postre se acercaba el momento de la decisión final. Israel lo tenía claro sí quería una segunda cita con Yanice, por eso se ha llevado una decepción cuando su cita le ha dado un rotundo no. No surgió la química entre los dos.