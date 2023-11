La inverosímil pregunta en una cita de 'First Dates': ¿Donosti está en Galícia?

El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En este episodio, el programa emparejó a José Ángel, un estudiante murciano de 18 años que estudia bellas artes, con Pau, un joven de 19 años originario de Guipúzcoa. Al inicio de la cita, el estudiante murciano compartió su signo zodiacal: "Soy Libra y es en lo que baso el 90% de mi personalidad, pero si dejamos de lado el tema de los horóscopos, soy una persona extrovertida y espontánea". Mientras tanto, Pau expresó su amor por el maquillaje: "Me parece una manera de expresar lo poco conforme que estoy con lo que se espera de mí. Por un lado, quiero destacar mi feminidad, pero sin buscar lo extremadamente femenino".

Uno de los momentos más entretenidos de la noche sucedió cuando José Ángel trató de localizar la ciudad natal de Pau, Donosti: "¿Me dijiste que eres de Donosti? Nunca he estado ahí, ¿está en Galicia?". La respuesta incrédula de su pretendiente fue: "¿Suena a gallego?".

Cuando llegó el momento de hablar sobre la tierra natal de José Ángel, se desató una de las partes más controvertidas de la cita. El joven le aseguró a Pau que no era necesario que visitara la Región, argumentando que "En media hora has visto las cuatro cosas que hay". Sin embargo, poco después, se retractó: "un río contaminado, la catedral que es muy bonita y las tascas, no todo el mundo tiene tascas y tres quintos por un euro".