El zasca de esta soltera a su cita en 'First Dates': "Prefiero sola que mal acompañada"

Helena no está para "relaciones mediocres" Una cita que no ha empezado con buen pie

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Helena y su cita no han conectado nada, ella había venido al restaurante preparada para su cita, hasta se había traído el complemento perfecto: un bolso en forma de corazón. A Helena su cita no le ha gustado y durante la cena le ha dicho que ella "no está para relaciones mediocres" y ha añadido "prefiero sola que mal acompañada" porque su cita no se adaptaba a lo que ella quería.

De hecho le ha dicho a él que venía demasiado casual, para una ocasión especial: "Yo sabía que venía a conocerte a ti y me he arreglado" el comentario ha molestado a su cita que ante las cámaras ha soltado lo que pensaba: "Yo venía buscando una mentalidad más joven, y un cuerpo más joven, también".

La conexión no ha saltado entre ellos en ningún momento, y en el momento de la decisión final ambos lo han tenido claro: no querían volverse a ver.