Carlos Sobera anonadado por el tamaño de este soltero de First Dates

José Alfredo y Alicia han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial en First Dates Los dos jóvenes solteros no han conectado a ningún nivel

José Alfredo ha llegado a First Dates con muchas ganas de conocer a una chica con la que poder compartir su día a día. Allí ha sorprendido al presentador, Carlos Sobera, con su tamaño. José Alfredo estaba muy musculado y además era un tío grande que jugaba a la petanca, es más era subcampeón de Europa. Sobera le ha estado interrogando un poco respecto a estos antes de que llegara Alicia, su cita.

Una vez los dos solteros se ha presentado en la barra del restaurante, ambos han decidido sentarse a cenar juntos para ver qué tal iba la cosa. La verdad es que aunque los dos tenían ganas de abrirse y de conocerse un poco mejor, las cosas no han ido del todo bien. En general han ido regular, ya que han notado que eran dos personas muy diferentes que no buscaban lo mismo.

Al final, en la decisión, él ha comentado que buscaba "a una chica más experimentada". Esto ha provocado que Alicia se moleste, y con razón, ya que como ha comentado, "a pesar de ser rubia, no tengo un pelo de tonta". Otra vez será para estos dos jóvenes.