Khaula en 'First Dates': "Yo le hackeé el teléfono a mi novio"

El programa de este jueves ha juntado a cuatro solteros: Sari, Daniel, Khaula y Michael Dos amigas han decidido ir a buscar el amor, pero solamente una de ellas lo ha encontrado

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

En el programa de este jueves, dos amigas, Sari y Khaula se han presentado para conocer a su cita. Las solteras se han presentado como "casi primas" y han explicado que se conocieron hace un año por redes sociales.

Sari es "artista, cantante e influencer". Ha compartido la cena con Daniel, un cantante al que le gusta componer y que ha dejado impresionada a la soltera hablándole del amor que siente por su hijo: "Me ha gustado esa conexión que tiene con su hijo, que lo ama".

Por otro lado, Khaula es influencer y ha conocido a Michael, un barbero con el pelo de colores que se ha definido como "el barbero de las celebridades de Colombia". A ella no le ha gustado desde el primer segundo: "Tierra trágame", ha dicho nada más conocer que era su cita.

En la cita de Khaula y Michael, la soltera ha confesado que le cuesta mantener una relación porque "no me aguantan mucho". Ha declarado que tiene mucho carácter debido a la seguridad que tiene en sí misma y se ha definido como controladora: "Yo le hackeé el teléfono a mi novio. Tengo mucha calle".

También ha argumentado que si su pareja sale de fiesta le gusta saber con quién lo hace y no le sirve que le diga que no tiene batería, "yo me presento en la fiesta con un cargador, sin problema".

En medio de las citas ha habido un intercambio de parejas, y finalmente han acabado los cuatro en una mesa. En la decisión final, Sari y Daniel han querido seguir conociéndose. En cambio, Michael y Khaula han decidido ir cada uno por su lado.