Otro exigente examen para Joao Cancelo

Joao Cancelo es uno de los futbolistas que será seguido con lupa este lunes en el partido de Liga ante la Real Sociedad. En Girona vio como Portu lo atropellaba con su salida al campo, marcando dos goles y sirviendo un tercero, por lo que sus prestaciones defensivas por la izquierda deben mejorar de manera urgente.

Eso sí, el nuevo examen no será nada sencillo. La Real Sociedad basa gran parte de su potencial por el costado donde juega el portugués. Ya sea Take Kubo o Sheraldo Becker, firmado en el mercado de invierno, tratarán de buscarle la espalda o hacerle daño aprovechando sus lapsus a la hora de mantener la posición atrás.

Imanol Aguacil es un técnico dado a las rotaciones y no está nada claro el once que dispondrá en Montjuïc. Barrenetxea apunta a ser el extremo izquierdo, mientras que por la derecha surgen las opciones de Take, más regateador y que juega a pierna cambiado, o de Becker, mucho más explosivo y que actúa a pierna natural.

Take Kubo es sobradamente conocido en Can Barça por su pasado en la entidad en su etapa de formación. La sanción de la FIFA al FC Barcelona lo llevó a volver a su país y, de nuevo en España, con 18 años y todo en regla, firmó por el Real Madrid.

Take Kubo y una celebración por todo lo alto / AFP

En el club blanco no funcionó ni en ninguna de sus cesiones al Villarreal, Getafe y Mallorca. Finalmente, la Real Sociedad apostó por él. Pagó 6,5 millones de euros y en Anoeta está brillando. Take fue silbado en el Camp Nou cuando lo visitó por primera vez con la camiseta del Mallorca, pero ahora las heridas parecen curadas una vez se ha desvinulcado de la entidad madridista.

La Real Sociedad tiene otro argumento para jugar en la derecha. Sheraldo Becker, de 29 años, fue fichado por 2.2 millones en este mercado de invierno procedente del Unión Berlín.

El bólido de la Bundesliga

Becker pasa por ser el jugador más rápido de la Liga. En la Bundesliga alemana se le calculó una velocidad punta de 36,57 km/h. Su rapidez pone en aprietos a cualquiera y Joao Cancelo no sería una excepción.

Las ayudas defensivas deben ser fundamentales y, en este caso, Raphinha, de ser el extremo zurdo elegido, deberá echar una mano en las coberturas atrás.

Joao Cancelo y Pedri, durante el Barça - PSG / AP

Cancelo estará arropado, pero los errores de atención solo son responsabilidad suya. Así ocurrió ante el PSG cuando se despistó en el marcaje a Dembélé o en Girona cuando perdió el norte frente a Portu.

El portugués tiene cuatro partidos por delante para justificar que la opción de continuar otra temporada como cedido por el Manchester City tiene su peso. De lo contrario, el Barça se verá en un compromiso serio.