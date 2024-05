El Barça continúa adelante con la opción de mantener a Cancelo

El Barça sigue adelante con su planificación de cara a la próxima temporada y las decisiones comienzan a ser firmes. El club blaugrana ha comenzado a perfilar altas y bajas y ha existido cierto debate en la posición de lateral diestro. Por ahora, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico consideran la continuidad de Joao Cancelo como lateral diestro para el nuevo proyecto aunque estará condicionado a que pueda seguir como cedido y nunca a través de una operación de traspaso. Cancelo ha quedado retratado defensivamente en algunos partidos decisivos, pero tienen claro que se trata de un especialista cotizado y que ha sido titular indiscutible durante todo el año.

Cancelo llegó como clara petición de Xavi en verano que priorizó su experiencia y polivalencia por encima del joven Iván Fresneda, del Valladolid, que acabó en el Sporting de Lisboa. Cancelo lo ha jugado prácticamente todo en el equipo blaugrana aunque ha sufrido en los últimos meses como lateral zurdo tras la lesión de Balde. Si se acaba consiguiendo otro préstamo en condiciones económicas favorables, el luso solo estará para cubrir la posición de lateral diestro, su posición natural.

En el Barça creen que su aportación ofensiva ha sido buena y que Koundé debería regresar a su posición natural de central. No habrá dinero para fichar a un lateral diestro titular y la plantilla se completará o bien con Héctor Fort o con Julián Araujo, que regresará de su cesión con la UD Las Palmas. Los dos pasarán una prueba durante la pretemporada y tanto Xavi como la dirección deportiva deberán consensuar su continuidad.

El agente de Cancelo, Jorge Mendes, ya sabe la decisión del Barça y deberá trabajar para que el lateral pueda salir cedido del Manchester City. El club inglés lo tiene en el mercado y prioriza su venta a través de un traspaso minimo de 30 millones de euros, pero la postura del futbolista puede ser clave para seguir en el Barça. Cancelo podría descartar cualquier otra propuesta que no sea la del Barça, por lo que los dos clubs estarían condenados a llegar a un acuerdo.

Mientras se ha consensuado la postura por Cancelo, el club blaugrana también tiene claro que Joao Félix ha dejado de ser prioritario para el proyecto de futuro. El atacante portugués no ha rendido al nivel esperado y es un futbolista con el que Xavi no ha contado. El club blaugrana, de entrada, no hará oferta alguna en este inicio de mercado y habrá que ver como se desarrollan los fichajes. Si llegan todas las peticiones del técnico, Joao no tendrá espacio, pero podría haber una mínima oportunidad como complemento de plantilla durante el mes de agosto. Joao quiere seguir, pero aquí no tendrá espacio.