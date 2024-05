Portu, el corazón del Girona

De centrocampista a extremo. De Machín a Míchel. De ascender a Primera, luchar por la permanencia y sufrir el infierno del descenso con el equipo que le ha ganado el corazón a la gloria de disputar la próxima edición con la Champions League. La historia del Girona es la de un club que lo ha superado todo y ha hecho las cosas terriblemente bien.

Y, como en toda historia, hay muchos protagonistas. Stuani, Juanpe y Borja García, por llevar muchas temporadas, y los Savinho, Dovbyk, Couto o Aleix García, por ser figuras clave en la actualidad. Pero que nadie olvide a uno de los futbolistas que ha estado siempre ahí, que lo ha vivido casi todo con el Girona y que imprime carácter a un equipo que seguramente hubiera sido algo menos sin él: Portu.

Los que lo conocen dicen de él que toca poco el teléfono, que es muy cabezón y que le gusta muy poco o nada salir en los titulares. No le va demasiado lo de darse bola. Fútbol y vida familiar. Él lo que quiere es jugar y competir. Es un competidor nato. Desde que aterrizó en Girona en 2016, procedente del Albacete y siendo un centrocampista, el murciano ha vivido toda la historia reciente del Girona, el club que le tiene robado el corazón.

De centrocampista a extremo

Llegó como un medio con facilidad para ver portería y se convirtió en un extremo de referencia con mucho gol, clave para el primer ascenso del Girona a Primera y la permanencia al año siguiente. Su rendimiento fue tal que la Real Sociedad no dudó en llamar a la puerta y se lo llevó cuando el club gerundense bajó a Segunda. Sin embargo, la experiencia lejos de Girona no fue la esperada. Fue de más a menos en el cuadro donostiarra, donde disputó la Europa League, y, luego, su aventura en el Getafe no terminó demasiado bien.

Portu, jugador importante para Míchel / EFE

Mucho banquillo, un estilo que no le encajaba, jugando hasta de lateral y con poco 'feeling' con Quique Sánchez Flores, Portu no dudó en pedir ayuda a su agente para regresar a la que siempre ha considerado su casa. Estaba convencido de que podía volver a rendir a un gran nivel en Girona y así lo expresó.

Dicho y hecho. Este verano firmó por el club gerundense e, incluso, algunas informaciones apuntaron a que el futbolista había puesto dinero de su bolsillo para lograr el traspaso. Todo para volver a un equipo donde se había convertido en ídolo. Míchel le quería. Quería esa garra y ese carácter en su equipo. Y Portu se lo ha dado.

Cabezón, inconformista, se cuida mucho...

Se ha 'cabreado' cada vez que no ha sido titular, tal y como pedía el técnico, y se ha comido la hierba con ganas, goles y asistencias cuando se le han dado minutos. Que se lo digan al Barça. En dos acciones, el murciano había matado el partido para celebrar su encuentro número 100 con la camiseta del Girona en la Liga.

Portu no ha sido titular indiscutible en un equipo donde han brillado Tsygankov y Savinho en los carriles, pero sí ha tenido sus momentos. Ha actuado por dentro y por fuera y ha sido un revulsivo de primer nivel cuando el equipo le ha necesitado. Ocho goles y ocho asistencias esta temporada son los números de un futbolista que se cuida muchísimo para estar siempre a punto.

"Oye, que no me has puesto de titular", refunfuña Portu cuando Michel apuesta por otro compañero. El murciano es un inconformista por naturaleza y le ha dado al equipo ese carácter en los momentos más delicados. Seguramente junto a Stuani y Juanpe, Portu es el corazón de este Girona. Ahora, no se perderá por nada del mundo la Champions de la próxima temporada. A sus 31 años, logra uno de sus sueños: jugar la máxima competición continental con su club. Al que ha querido volver como sea.