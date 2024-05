'Guerra' abierta en Turquía por Mourinho: "Están tratando de actuar como sicarios"

Poco a poco, el futuro de José Mourinho se va esclareciendo. El técnico portugués fue despedido de la Roma esta misma temporada por los malos resultados, pero su vuelta a los banquillos parece cada vez más cerca.

Todo apunta a que el regreso de Mourinho pasará por el fútbol turco. Tanto Fenerbahce como Besiktas están interesados en hacerse con los servicios del entrenador 'luso' y ya han abierto una 'guerra' para convencerlo con sus respectivas propuestas.

De hecho, el expresidente del Fenerbahce y uno de los candidatos para volver a serlo en las próximas elecciones presidenciales del 9 de junio, Aziz Yildirim, ha explicado su psoición respecto a la contratación del entrenador portugués.

"Tuvimos una reunión cara a cara con Mourinho y hablamos durante dos horas. El Besiktas decía que iba a llegar a un acuerdo con Mourinho por 7 millones, así que les daré 5 más para que lleguen a un acuerdo por 12 y lo traigan. Están mintiendo. Están tratando de actuar como sicarios para algunas personas. No le conviene al Besiktas", expuso Yildirim.

Sin embargo, el vicepresidente del Besiktas, Hüseyin Yücel, aseguró que su club estaría cerca de llegar a un acuerdo con José Mourinho: "Creo que el Beşiktaş y Mourinho encajarían bien en términos de idea y visión, más que de presupuesto. No tuvimos una sola reunión, sino 4 o 5. Sabe muy bien cuál es el presupuesto del Besiktas y cuál es su plantilla actual. Si no lo supiera, no continuarían las negociaciones. El éxito se puede tener o no, nadie lo puede garantizar".