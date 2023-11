¿Por qué Take Kubo no juega en el Barça?

El delantero japonés de la Real Sociedad se formó en La Masia, tuvo que marcharse por la sanción FIFA y estuvo cerca de volver al Barça pero sus ambiciones económicas frenaron la operación Kubo será uno de las grandes amenazas del equipo donostiarra en el partido que se disputará este sábado (21h) en Anoeta

Take Kubo se formó en la cantera del Barça. El entonces técnico de la FCB Escola del Barça, Óscar Hernández lo descubrió en un campus del Barça en Fukuoka. Se quedó prendado de su zurda e inteligencia.

Con siete años, el Barça ya lo tenía controlado y, con 10 años se incorporó al Alevín C blaugrana que dirigía Álex Gómez. Su progresión fue espectacular y el entendimiento con los Eric García, Ansu Fati o Nico González era total.

Su felicidad se frustró con la sanción FIFA en el 2014. Take no podía seguir en Barcelona y tuvo que regresar a Japón con la idea de volver con 18 años al club en el que se formó durante cuatro temporadas. Take se había integrado de una manera espectacular y su sentimiento culé parecía garantizar su retorno. Pero no fue así.

takefusa kubo | FCB

Con 18 años Take Kubo ya podía volver a Barcelona y la intención del Barça fue apostar por su retorno. Todo parecía encaminado a una resolución favorable, porque durante estos cinco años que el jugador estuvo en su país, el Barça mantuvo comunicación constante con Take y este siempre mostró su deseo de volver a casa.

Take estaba muy agradecido por el trato que recibió en la ciudad y en el club, pero otros factores cambiaron el desenlace de la historia.

Las razones del desacuerdo

La operación se rompió porque los agentes del jugador pedían un contrato de un millón de euros netos y el Barça solo ofrecía una cuarta parte de esta cantidad. Además, la oferta del Barça a Take era incorporarlo como jugador del Barça B y el japonés solo lo aceptaba si se le garantizaban por contrato que ascendería al primer equipo en su segunda temporada.

Take Kubo, en una imagen de Youtube | Youtube

El Barça no aceptó estas peticiones y, mientras tanto, sus agentes le presentaron al jugador una oferta del Real Madrid que colmaba las peticiones económicas y deportivas del jugador. Lo cierto es que, cuatro años después, Kubo no ha disputado ni un partido oficial con el Real Madrid y a vivivido una sucesión de cesiones prácticamente inédita.

Mallorca, Getafe, Villarreal y Real Sociedad fueron sus destinos provisionales hasta que los donostiarras lograron incorporarlo este verano pagando un traspaso de 6 millones de euros. El Real Madrid mantiene un 50% de sus derechos y también un derecho de tanteo. La cláusula del jugador es de 60 millones de euros.

Kubo, cedido al Mallorca | Real Mallorca

El mejor momento de Take

Take Kubo se ha consolidado esta temporada como uno de los mejores jugadores de La liga.

Siempre había dado muestras de su clase, pero la estabilidad que ha encontrado en Donosti ha propiciado que su rendimiento sea más constante.

Kubo es pura magia y desequilibrio. En un equipo plagado de grandes zurdos como Merino, Brais u Oyarzábal, la mejor pierna izquierda es la del nipón.

Kubo, bigoleador contra el Granada | EFE

El canterano del Barça ya ha anotado cinco goles y ha repartido tres asistencias pero más allá de los números su presencia es siempre sinónimo de desequilibrio gracias a su enorme capacidad para regatear y superar a los defensas rivales.

El Barça tendrá que estar muy atento en su visita a Anoeta para no sufrir la magia de un futbolista que se formó en La Masia.

¿Volverán algún día a unirse los caminos de Take y el Barça? Ahora mismo parece difícil pero en el mundo del fútbol no hay ningún movimiento que se pueda descartar de manera categórica.