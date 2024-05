Álex Palou: "Tenemos 200 vueltas para adelantar a 13 coches, con calma podemos hacerlo"

El español Álex Palou, bicampeón de la IndyCar, dijo este jueves que aunque su auto no sea el más rápido en parrilla en las 500 Millas de Indianápolis, será más competitivo en carrera respecto a lo que se vio en clasificaciones y que es necesaria la calma, pues su equipo tendrá "200 vueltas para adelantar a 13 coches".

Palou (Chip Ganassi), campeón de la IndyCar en 2022 y en 2023, saldrá en la quinta fila este domingo en la Indy 500, en la decimocuarta plaza, y reconoció que al Chip Ganassi le queda trabajo por hacer en las últimas horas previas a la carrera, en una rueda de prensa organizada en el día de medios en Indianápolis.

"Tampoco hay que ser tan negativos, salimos decimocuartos de 33 coches. En los últimos tres años hemos tenido un coche más rápido y no hemos ganado, a lo mejor esta vez que tenemos un coche más normal será nuestro año", afirmó Palou.

"El coche en carrera es mejor que en las clasificaciones y tenemos 200 vueltas para adelantar a trece coches. Si nos lo tomamos con calma, podemos hacerlo", agregó.

Palou encara con optimismo la Indy 500 y destacó que el ganador del año pasado, Josef Newgarden, triunfó pese más atrás en parrilla (decimoséptimo).

"A lo mejor hay esa sensación (de que al Chip Ganassi le falta velocidad) porque hace dos años teníamos cinco coches en el 'fast-9'. Obviamente hemos perdido, no tenemos ningún coche en el top-10. Creo que hemos perdido más en clasificaciones que en carrera", opinó.

"No fue un día fácil en las clasificaciones. Scott Dixon tuvo que cambiar de motor, yo no pude salir para un segundo intento. Estoy de acuerdo con que hemos hemos perdido un poco, pero no estamos tan lejos en carrera. Salimos decimocuartos, y el ganador del año pasado salía aún más atrás", añadió.

Palou consideró además que cada coche que llegue a la última vuelta en la pelea tendrá opciones de triunfar.

La Indy 500 se disputa este domingo con Scott McLaughlin en la 'pole' y con una primera fila con tres pilotos del Team Penske.