Ortega: "Esta temporada somos más humanos"

El técnico afirmó que Petar Cikusa tiene "muchas posibilidades" de vestirse contra el Magdeburgo (jueves, 20.45 h) "Hemos perdido tres veces contra el Magdeburgo y les queremos ganar ya", indicó un Blaz Janc erigido en comodín

El Barça se ha entrenado este miércoles por la mañana en la Ciutat Esportiva con la mente puesta solo en el importante y esperado duelo de este jueves frente a la 'bestia negra' Magdeburgo a las 20.45 horas en la Palau correspondiente a la segunda jornada de la Champions con la única baja del lesionado de larga duración Doman Makuc (no jugará más esta temporada).

El cuadro alemán se ha erigido en el gran verdugo azulgrana con Carlos Ortega en el banquillo, con derrotas en las dos últimas finales de la Super Globe y en las semifinales de la pasada Champions en los penaltis. Los de Bennett Wiegert llegan sin una de sus grandes figuras, el central islandés Gisli Kristjansson.

"Nos han tres veces conmigo aquí, las dos últimos muy justos con empate en el tiempo reglamentario y derrota en la prórroga en la Super Globe y en los penaltis en la Final Four. Es un grandísimo equipo con gente de mucha calidad que ha tenido lesiones y ha encontrado refuerzos que se adaptan a su estilo. Tienen las cosas muy caras y juegan un balonmano muy bueno, basado mucho en el uno contra uno con gente pequeña a la que nos cuesta a veces defender. Es un partidazo, de lo mejorcito que se puede ver en Champions. Jugamos en casa y queremos hacerlo lo mejor posible", comentó Ortega.

El técnico fue muy valiente en Montpellier, dando entrada al jovencísimo Petar Cikusa (17 años) en el momento clave y su respuesta fue extraordinaria en una situación complicada en la posición de central tras la marcha de Luka Cindric y la lesión de Makuc. "Estoy en buscar la mejor fórmula para sacar el partido adelante. Si Petar sigue a este nivel estará en pista frecuentemente, no cabe duda. Pero tenemos ahí a Pol (Valera), que está entrenando a gran nivel, parece que tira para adelante y es una gran noticia para el equipo. Y estamos utilizando de central a Melvyn (Richardson). De todas formas, Petar tiene muchas posibilidades de entrar en la convocatoria", avanzó el andaluz.

Ortega, este miércoles en la Ciutat Esportiva | JAVI FERRÁNDIZ

En cuanto a la posibilidad de reforzar esa posición ante la escasez de efectivos, Carlos Ortega insistió en que como entrenador quiere "tener la mejor plantilla posible y un jugador en esa posición igual nos vendría bien, pero la situación económica es la que es, tenemos que adaptarnos y si no se puede tendremos que reinventarnos como estamos haciendo".

El míster destacó la gran reacción del equipo en Montpellier y frente al Cuenca tras el empate en Irun. "Hemos comentado internamente que este equipo lleva tantos años ganando los partidos con tanta claridad que a veces cuesta ponerse y avisamos de que el Bidasoa es un gran equipo que tiene las ideas muy claras y no juega competición europea, con lo cual estará más fresco para la Liga. Es de los que mejor defienden e igual dio la sensación de que ya lo sacaríamos, pero el fondo de armario no es tan grande como otros años y casi tenemos que estar contentos de que sacamos un punto. Lo positivo es que no perdimos y que fue un toque de atención para todos, porque esta temporada somos más humanos y si no ponemos todos la carne en el asador nos puede ganar cualquiera. También es cierto que en el caso contrario podemos ganar a cualquiera. Así lo veo", reflexionó.

En cuanto a la baja de Gisli Kristjansson, el malagueño destacó que a cualquier equipo "le costaría defenderlo. Es un jugador desequilibrante que juega al límite de los pasos y me atrevería a decir que a veces hace pasos, lo que pasa es que muchas veces es muy difícil de ver como pasaba en su época con Chema Rodríguez (actual seleccionador de Hungría). Ahora no está, pero tienen a Felix Claar (sueco) que en el último partido metió 12 goles contra el Lemgo y tienen a Smarason, un jugador muy parecido a ese tipo de juego de Gisli que seguro que le gusta mucho a su entrenador, Va a ser un partido superdifícil".

Gisli Kristjansson estará al menos otros dos meses largos KO | EFE

Por último, se refirió a la importancia del encuentro por lo que supondría dejar al Magdeburgo a cuatro puntos. "Seguro que ellos nos querrán ganar y nosotros también les queremos ganar. Es cierto que es la segunda jornada, pero es un partido importante de cara a luchar por los dos primeros puestos, máxime cuando ellos vienen de perder en casa (28-33 en la primera jornada ante el Telekom Veszprém con seis goles de un Ludovic Fàbregas imperial).

Blaz Janc, ambicioso

Desde la lesión de Makuc, su compatriota Blaz Janc está ocupando en ocasiones una posición de central que sabe combinar con maestría con la suya natural de extremo derecho y también con la de lateral. “De verdad que me encanta jugar en varias posiciones y siempre estoy preparado para ayudar al equipo. Lo voy a dar todo y espero que les ganemos de una vez”, recalcó.

Blaz Janc confía en romper la mala racha contra el Magdeburgo | JAVI FERRÁNDIZ

“Nos espera un partido muy difícil. Sabemos que hemos perdido tres veces seguidas contra ellos y todo el mundo está deseando ganarles. Además, es el primer partido de la Champions esta temporada en el Palau, todo el mundo está puesto y es muy importante para nosotros y para nuestras cabezas. Somos el Barça y queremos ganar siempre. Además, es muy importante si queremos estar entre los dos primeros del grupo”, señaló el balcánico en una temporada en la que forma parte del grupo de capitanes del Barça.

En cuanto al rival, Janc explicó que ellos “juegan muy bien en ataque, no pierden pelotas, su ritmo es muy rápido y marcan muchos goles desde el uno contra uno. Ahí tenemos que estar muy puestos, hacer muchas faltas y correr mucho. Tenemos 16 jugadores y podemos cambiar para mantener un ritmo muy alto. Cuando hay falta y queda un pase ellos van uno contra uno hasta el final, no pierden la pelota y pueden hacer bien el balance. Nosotros tenemos que estar concentrados hasta el último pase”.