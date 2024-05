La dura respuesta de Masip a la crítica de Marc Crosas

El asesor del presidente del FC Barcelona Johan Laporta Enric Masip y el exfutbolista Marc Crosas han protagonizado un duro rifi rafe en las redes sociales que transmite parte de la tensión que se vive en el club y su entorno desde hace tanto tiempo, y que se ha acrecentado en las últimas semanas a raíz de la salida de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo azulgrana.

El desencadenante de todo fue este mensaje de Marc Crosas: "El mejor presidente de la historia del Barça, Joan Laporta, ha pasado de tener a Johan Cruyff como asesor a tener a Enric Masip. Eso también explica muchas cosas de nuestro querido club".

La dura respuesta de Masip a Crosas

La respuesta de Enric Masip fue muy contundente, con un mensaje directo para el exfutbolista: "¡Bien trabajado crack! Eres un fenómeno y un indocumentado. Espero que tus amigos sepan reconocerte los favores en el futuro!! Has demostrado ser un pelota en lugar de opinar del Barça con justicia. Si lo que te han explicado "mentiras todas por supuesto" vas y escribes tu tuit, has hecho el ridículo. Yo no hago la labor de Johan (Cruyff) porque entre otras cosas, yo opino de secciones, entorno etcétera no de fútbol. Dicho esto, de Club, secciones, entorno y todo menos el fútbol sé más que tú y que Johan, listillo. Apa, quédate satisfecho con tus mierdas y sigue así que irás bien...".

Crosas replicó a su vez reproduciendo la imagen del citado mensaje y añadiendo: "Siempre he dicho lo que pienso y nunca dejaré de hacerlo ya que no tengo ni tendré compromiso alguno con nadie. Este es el nivel de algunos. "Sigue así que irás bien", @enricmasip5. Caretas fuera".