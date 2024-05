Mateo: "Estoy un poco confundido con el arbitraje"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, aseguró estar "muy orgulloso" de sus jugadores pese a la derrota en la final de la Euroliga contra el Panathinaikos y consideró que ahora les toca levantarse para afrontar el tramo final de curso en la Liga Endesa.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores, no es fácil alcanzar dos finales seguidas. Ahora podemos llorar, que lo haremos esta noche; o levantarnos. Y nos levantaremos mañana. Lucharon hasta el final y ese es el espíritu que quiero en mi equipo. Esto es deporte, a veces se gana, a veces se pierde. Tenemos que demostrar ahora que el carácter del Real Madrid es felicitar a los oponentes y seguir hacia adelante", dijo.

Asimismo, señaló: "Me gustaría enviar felicitaciones al Panathinaikos. Merecieron ganar porque hicieron una muy buena segunda parte. Es el final de una temporada regular muy dura, en la que hicimos un gran trabajo. Ahora hablamos de un solo partido, es la final y es el partido que te hace pensar si hiciste o no un gran trabajo. Creo que lo hicimos, estoy muy orgulloso de mis jugadores porque pelearon por lograr una remontada que no pudimos conseguir. Lo intentamos".

"No siempre es fácil ganar dos títulos seguidos. Peleamos hasta el final. Tengo que decir que en la primera parte entendimos perfectamente lo que teníamos que hacer contra su defensa e hicimos un gran trabajo. En la segunda parte mejoraron su nivel, empezaron a jugar más físicamente y probablemente nosotros empezamos a perder nuestra energía, a tirar demasiado desde fuera. Sloukas fue definitivamente el mejor jugador, merece el premio porque metió dos o tres tiros en momentos muy importantes que marcaron la diferencia", añadió.

Mateo afirmó sentirse "un poco confundido con el arbitraje" porque sus jugadores interiores se cargaron de faltas pronto y habló acerca de la dureza del calendario: "Es lo que es. Tenemos que intentar jugar con este calendario, que es muy duro. Jugamos contra el Barcelona el miércoles, no paramos. Esto es muy difícil para el deportista, pero es lo que es. Solo puedo entrenar a mi equipo, mantener a mis jugadores tan frescos como pueda y que estén preparados para jugar grandes eventos como este. Intentamos no lamentarnos por esto, solo seguir trabajando".

"¿Mi opinión? Quizás es mejor preguntar a los jugadores porque vamos a jugar noventa y pico partidos y todo el mundo quiere que los jugadores hagan su mejor papel cada día. No es fácil. Hay muchos partidos y cuando van con la selección tienen más aún. No es fácil mantener la forma desde el principio hasta el final. Intentamos hacerlo, queremos jugar tan bien como podamos cada día y no es fácil combinar el nivel de la Euroliga y de nuestra liga local, que también es muy buena", agregó.