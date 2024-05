Xavi: "Desde que llegué, todo lo que he hecho ha causado un terremoto"

En el Sánchez Pizjuán Xavi Hernández ofreció sus últimas impresiones ejerciendo todavía como entrenador del FC Barcelona. Después de explicar que "hemos hecho un buen partido y hemos merecido ganar" confesó que "he tenido que controlar las emociones" y explicó que se va "triste porque creíamos que podíamos seguir aunque orgullosos por lo que hemos hecho y por la estima que he logrado de los jugadores y la afición". Xavi señaló que "al final hemos logrado una cifra 85 puntos que era más o menos mi objetivo pensado".

Después de una rueda de prensa previa al Sevilla-Barça en la que Xavi se mostró muy conciliador y elegante, el de Terrassa dejó algunos 'recaditos' tanto en la entrevista posterior al partido en DZN como en la rueda de prensa. El de Terrassa se dejó ir y aunque no entró a criticar a las directiva sí que abrió más su corazón para confesar sus sentimientos.

"No se ha valorado suficientemente el trabajo"

Después de insistir en que "no quiero entrar en los motivos de la decisión, esto ya no importa. Esto lo tienen que explicar los dirigentes que son los que tienen que explicarlo" Sí que explicó que "todo lo que he hecho ha causado un terremoto, en general no he podido trabajar con mucha calma. Creo que no se ha valorado suficientemente en el trabajo". En este aspecto añadió que "se habían creado unas expectativas muy altas por mi pasado como jugador que se me han girado en contra y se me ha mirado con lupa".

Preguntado sobre que consejo daría a su sucesor Xavi fue rotundo: "Sufrirá, que tenga pacioencia, que es una plaza complicada, lo único que le salvará es ganar".

Xavi recordó como estaba el equipo cuando él asumió el cargo: "el Barça era noveno cuando empecé en este banquillo y conseguimos poder llegar a competir la liga y acabar segundos. El año siguiente logramos un doblete, liga y Supercopa y este año es verdad que no hemos podido lograr los objetivos. Nos han faltado detalles por cuatro o cinco partidos concretos".

Fermín y la cantera

El MVP del Sevilla 1-Barça 2 ha vuelto a ser Fermín López que ha marcado su undécimo gol con la camiseta del primer equipo blaugrana. Xavi elogió sin matices a uno de sus descubrimientos: "Fermín es un caso aparte, no estaba en el mapa del Barça. Lo rescatamos de una cesión. Vimos en los entrenamientos que se lo creía. Ha sido un jugador importante, es un futbolista de mucho nivel. ¿Me lo llevaría a la Eurocopa? Esto es cosa de Luis De la Fuente. Yo me lo llevaría a una guerra. Es un jugador comprometido, profesional, un tesoro."

Además de Fermín, Xavi reconoce que "tenemos una generación fantástica para el club. Son Fermín, Lamine, Cubarsí, Fort y también Guiu, nos han dado mucho. Además de este legado lo que me llevo es la estima del vestuario.