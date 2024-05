La polémica reacción de Lucas Vázquez tras no ser convocado para la Eurocopa

Aunque ha sido suplente en el Real Madrid durante la mayor parte de la temporada 2023/24, Lucas Vázquez no se ha tomado demasiado bien el hecho de no estar en la prelista de Luis de la Fuente para la Eurocopa de Alemania 2024. El futbolista gallego ha realizado una sarcástica publicación en las redes sociales que ha generado polémica alrededor de los 'escogidos' por el seleccionador para representar a España en la competición continental.

Cuando ha finalizado el entrenamiento del Madrid y ha conocido que no está entre los 29 convocados por De la Fuente, Lucas Vázquez ha publicado en 'X' dos emoticonos de risa que han dejado claro que no comparte la decisión del seleccionador. Varios medios de la capital española habían apuntado en las últimas horas que tenía opciones de entrar en la lista, pero finalmente no estará en Alemania con la 'Roja'.

Esta temporada, Lucas Vázquez ha disputado 1.780 minutos repartidos en 37 encuentros. Ha tenido un rol secundario en el conjunto de Carlo Ancelotti, aunque ha acabado el curso con buenos números: tres goles y ocho asistencias.