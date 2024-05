Zverev será juzgado por violencia de género tras su partido con Rafa Nadal y en pleno Roland Garros

Alexander Zverev, número cuatro del ranking ATP, está siendo noticia en los últimos días con el estreno de Roland Garros. El tenista se medirá con Rafael Nadal en la primera ronda del torneo, pero también se encuentra bajo el foco mediático por el juicio que arrancará a finales de mayo por un presunto delito de violencia de género sobre Brenda Patea, expareja y madre de su hija.

La presunta víctima denunció ante la policía una serie de agresiones producidas en un apartamento de Berlín en 2020. Según los documentos recogidos, el tenista alemán empujó a la mujer contra la pared, intentando estrangularla. Además, los hechos habrían sido corroborados por dos de sus amigos, que declararon que "tenía dificultades para tragar" ante las autoridades.

En noviembre de 2023, el Tribunal Penal de Berlín le condenó con una sanción de 450.000 euros, pero la defensa del acusado emitió un recurso, rechazando los cargos. Por su parte, la ATP realizó una investigación interna para conocer más detalles sobre lo ocurrido, desestimando alguna sanción contra el tenista germano.

En Roland Garros, Zverev se ha mostrado confiado antes de su debut: "Creo en el sistema alemán y creo en la verdad. Sé lo que hice y sé lo que no hice. Eso es lo que va a salir y tengo que confiar en eso. Todo lo demás está fuera de mi control y no está en mis manos, pero creo que no voy a perder este juicio".