Complicado debut de Hazard en el Mundial de la Kings League

Jugar en espacios tan reducidos no es nada fácil y Hazard lo comprobó de primera mano en su estreno en el Mundial de la Kings League, donde Deptostra, el combinado belga, no pudo superar a Peluche Caligari (5-4). Además de la altura, el calor y el césped, la estrella también tuvo que afrontar el haber llegado a México hace nada más 10 horas, algo que sin duda no le ayudó.

Pero por lo que respecta a su actuación individual, empezó mucho mejor de lo que acabó. Presentando una buena forma física, el exfutbolista demostró en su primer balón la calidad que atesora, pero poco a poco se le fue complicando sacar su fútbol a relucir. Todos sabemos de su magia, pero como él mismo expresó en zona mixta: "Es muy difícil y ellos saben jugar este tipo de partido. Hay que aprender".

Lo cierto es que el partido arrancó de cara para los suyos. Con una gran jugada colectiva, consiguieron encontrarlo solo en el área, pero se resbaló en el momento más inoportuno para acabar mandando el balón por encima del larguero. Era el inicio perfecto, pero a partir de este momento, solo algún destello de calidad salvó su partido.

"Quiero disfrutar, jugar y pasármelo bien con amigos. Espero que el próximo partido podamos ganar. Tenemos un equipo con mucha experiencia y esto es bueno". Así lo demostraron. En su primer partido en este formato tan especial como es el de la Kings League, se presentaron como un conjunto que si se va adaptando y con el mejor Hazard, puede complicarle muchísimo el encuentro a cualquier equipo.

Ante uno de los más fuertes de la competición americana y con el estadio entero en su contra, el público acompañó a los locales con constantes cánticos y apretando muchísimo a los árbitros, los belgas estuvieron cerca de dar la campanada.

En el partido inicial, Saiyans, campeón del tercer split, demostró que la experiencia es un grado al ganar al combinado alemán por un ajustado 2-0. Los españoles supieron llevar el peso del partido para conseguir así la primera victoria de la historia del Mundial.