Makuc: "Mi objetivo es volver más preparado que nunca"

El jugador del Barça pasará mañana por el quirófano para solucionar su grave lesión de rodilla El esloveno estará entre 9 y 12 meses de baja y dice adiós a la temporada

El Barça de balonmano confirmaba el pasado viernes en un comunicado la peor de las notícias. Domen Makuc pasará por el quirófano para solucionar su grave lesión en la rodilla izquierda y estará aproximadamente de baja entre 9 y 12 meses.

Antes de pasar por el quirófano, el jugador del Barça analizó su lesión: “Antes del diagnóstico ya estaba mentalizado. En el deporte puede pasar de todo y me ha tocado esto ahora. Me esperan nueve, diez, doce meses muy duros y estoy preparado”, dijo Makuc. “No sentí dolor, pero cuando vie la pierna en un sitio anormal ya sabía que no era algo bueno”, explicaba el jugador del Barça que pasará mañana por el quirófano.

Makuc ya tiene en su mente el proceso de recuperación. “Quiero empezar a trabajar ya para volver pronto pero quiero hacer las cosas o mejor posible. He recibido muchos mensajes de apoyo y estoy agradecido. Mi objetivo es volver más preparado que nunca”