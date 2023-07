Compatibilidad Géminis - Capricornio: amor, amistad, familia y negocios

Si has nacido entre el 21 de mayo y el 20 de junio, eres Géminis Son Capricornio las personas nacidas entre el 21 de diciembre y el 19 de enero

La compatibilidad entre Géminis (Aire) Capricornio (Tierra) es bastante baja. Los dos signos ven la vida con diferentes ojos y tienen diferencias a la hora de enfocar las situaciones. Eso puede generar muchas discusiones. Para que pueda funcionar, ambos deberán de poner mucho de su parte.

A Capricornio le gusta tener su futuro planeado, necesita que no haya sorpresas u obstáculos, y su vida se convierte muy monotona. Eso es algo que no le gusta a Géminis, y es que es todo lo contrario, es muy impulsivo y cambia los planes a diario si hace falta. Necesita improvisar y no llevar el mismo ritmo cada día.

Compatibilidad en el amor

Desde el primer momento en el que se conocerán sentirán una atracción sexual muy fuerte, y conforme se vayan conociendo, verán que pueden comunicarse sin problemas y pueden hablar sobre cualquier tema.

Géminis no tiene miedo a nada, le gusta improvisar, romper las reglas, enfrentarse a cualquier obstáculo. En cambio, Capricornio es todo lo contrario: es muy metódico, necesita seguir unos pasos establecidos para sentirse bien.

Si quieren tener una relación amorosa consolidada deberán respetar las diferencias de su pareja, tendrán que entender que cada uno puede ser de una forma distinta, pero que al final, el amor gana.

En cuanto a las relaciones sexuales, tendrán unos encuentros íntimos muy buenos. Géminis hará que la cabra descubra nuevas sensaciones, ya que suele ser bastante conservador.

Compatibilidad en la amistad

Aunque tienen personalidades bastante dispares, al final una amistad entre Géminis y Capricornio puede tener un buen futuro. Los dos signos suelen estar rodeados de gente.

Por un lado, la cabra valora mucho la amistad y necesita tener un amigo incondicional en quien poder confiar y que forme parte de su vida por mucho tiempo. Por otro lado, Géminis tiene muchísima gente a su alrededor pero no acaba de darle la misma importancia a la amistad como se la da Capricornio.

El hecho de que la cabra esté en la vida de Géminis, provocará que este último empiece a valorar las amistades y se vuelque más en ellas. Además, en el momento en el que se junten, verán que sus personalidades pueden equilibrarse y que pueden aprender mucho el uno del otro.

Compatibilidad en el trabajo

En este ámbito es donde tienen una compatibilidad más alta. Los dos signos consideran el trabajo algo primordial, incluso en ocasiones lo sobreponen a la pareja, a los amigos o la familia.

Capricornio necesita pensar las cosas, necesita dedicarle tiempo a la cabeza para escoger qué decisión tomar. Esto ayudará mucho a Géminis, ya que son personas muy impulsivas que actúan sin pensar en las circunstancias. Ambos aprenderán el uno del otro y acabarán creando una buena dupla.