Rahm: "Para lo difícil que era, hoy he sacado un resultado 'p'alante'"

El golfista español Jon Rahm, que este jueves comenzó su actuación en el 152 Abierto Británico con una ronda de 73 golpes (+2), afirmó que, "para lo difícil que era" el juego en el Royal Troon, ha "sacado un resultado 'p'alante'"

"He podido arreglar varias salidas malas. El peor swing del día ha sido el del hoyo 13, en el que acabé en un seto. Pero son cosas que pasan. Lo que me ha fastidiado han sido los dos bogeys en (dos de los tres) pares 5", explicó Rahm.

El vizcaíno cree que "en este campo es difícil poner la bola en la calle en varios hoyos". "El 10, el 11, el 13... Hay problemas por todos lados en este campo. Se puede hacer más birdies en los nueve primeros que en los nueve segundos. Y eso suele ser al revés por la dirección del viento", dijo.

"Me hubiese gustado terminar al par"

"Me las he apañado. Me he arreglado bien. No he cometido errores muy grandes, quitando el del 13. No diría que ha sido un grand día en general, pero con el viento, la lluvia que venía... Y no tener un swing más fluido como debiera. Son cosas con las que hay que lidiar", agregó.

A Rahm le "hubiese gustado terminar al par" y cree que hizo "lo suficiente" como para conseguirlo. Y considera que la clave de su vuelta "ha estado en tres hoyos". "En el 4, que acabé en el bunker; en el 13, que me fui muy a la derecha; y en el 16, en el que no pude darme una opción de birdie después de haberla puesto en calle", precisó.

"Esto es golf. Para lo difícil que era, hoy he sacado un resultado 'p'alante' y a ver si mañana jugamos un poco mejor", comentó.