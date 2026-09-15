INFINITUM incorpora a sus vehículos la mejor tecnología eléctrica

INFINITUM Golf, ubicado en la Costa Dorada, incorpora 50 buggies eléctricos Club Car Tempo a su flota para y supera las 120 unidades. Los nuevos vehículos cuentan con baterías de litio para reducir emisiones de CO2 procedentes del uso directo de combustible. También, sistemas GPS Visage V4, de última generación, para mejorar la experiencia de juego sobre el terreno e implantar un sistema de movilidad más eficiente dentro de los campos. La seguridad es otro de los pilares de los nuevos automóviles gracias a su sistema de frenado eléctrico.

Con esta renovación de flota, INFINITUM sigue apostando por reducir su huella ambiental sin renunciar a la calidad de juego, a la par que continúa apostando por medidas de sostenibilidad en los campos de golf. "En INFINITUM creemos firmemente que la sostenibilidad y el golf pueden —y deben— ir de la mano. Pocos campos de golf en Europa alcanzan la cifra de 120 vehículos "cero emisiones. La incorporación de estos 50 nuevos buggies eléctricos es un paso más dentro de nuestro compromiso con el medio y nuestra manera de entender este deporte: disfrutarlo sin renunciar al cuidado del entorno que lo hace posible", ha declarado Joaquim Mora Bertrán, Director General Adjunto de INFINITUM.

Los nuevos buggies eléctricos de INFINITUM no sólo son más respetuosos con el medio ambiente: también lo son con los visitantes y con la experiencia de juego, gracias a su sistema de propulsión silenciosa. Algunas de las características más importantes de los nuevos vehículos son las cero emisiones directas. Funcionan con electricidad, por lo que no expulsan gases contaminantes ni dañan el aire. Las baterías de litio, al usar acumuladores modernos que reducen el peso del vehículo, gastan menos energía y cargan de forma más rápida.

Buggies de alta tecnología eléctrica para INFINITUM Golf / INFINITUM

También destacan por su funcionamiento silencioso. Evitan el ruido de los motores de combustión y respetan la tranquilidad del entorno natural. A su vez, los motores eléctricos conllevan un menor mantenimiento y necesitan menos revisiones técnicas que los carros tradicionales de gasolina.

Nuevo parque de placas solares

Además de la incorporación de la nueva flota de vehículos, y la consecuente reducción de emisiones de CO2 directas, INFINITUM ha incorporado un nuevo parque de placas solares: 203 paneles que cubrirán cerca del 30% del consumo anual actual.

El sistema de autoconsumo y con compensaciones de excedentes, cuenta con una potencia pico instalada de 109,62 kWp. La instalación se ha llevado a cabo en las cubiertas del club de golf, y se prevé que el nuevo sistema de placas llegue a producir hasta 141,7 Mwh/año. En cuanto al resto de potencia que no se origina con las placas, la energía comprada tiene Garantías de Orígenes Renovables (GdO).

203 paneles fotovoltáicos cubrirán cerca del 30% del consumo anual actual del resort / INFINITUM

Uso y gestión responsable del agua y del entorno

Las recientes remodelaciones de los campos Hills y Lakes van en la línea de disminuir el impacto ambiental. Una de las medidas destacadas es la instalación del césped Bermuda, que reduce significativamente el uso de agua y de productos químicos para su mantenimiento.

El cuidado del entorno y el uso eficiente de los recursos es una de las prioridades para INFINITUM que cuenta con un sistema de regeneración de agua residual con tecnología de ósmosis inversa, que recibe el agua residual tratada de las ciudades de Vila-Seca, La Pineda y Salou, se trata para mejorar su calidad y así se hace posible su reutilización en el riego del campo de golf y jardines del resort.

Por todo ello, el INFINITUM ha sido reconocido en dos ocasiones con el Certificado GEO de sostenibilidad en campos de golf, siendo la última en 2021, y sus tres campos cuentan con la certificación Audubon International.