GOLF
Jon Rahm juega al despiste sobre su futuro en el LIV Golf
El vasco asegura que habrá que esperar a los cambios que llegan en 2027 para acabar de tomar una decisión sobre su continuidad en el nuevo proyecto del circuito saudita
El vasco Jon Rahm, después de su paso por Adare Manor con sus compañeros de Ryder Cup para preparar la edición de 2027, ya se encuentra en Wentworth (Inglaterra) para la disputa del BMW International Open que arranca este jueves, segundo torneo consecutivo que disputa del DP World Tour tras haber finalizado su participación en el LIV Golf en el que logró por tercer año consecutivo ser el mejor del circuito saudita.
Precisamente el futuro del vasco en el nuevo LIV Golf sigue en el aire, y el propio jugador tampoco parece dispuesto a soltar prenda sobre sus intenciones, preguntado de nuevo por este tema ante los medios en Inglaterra, sin soltar prenda sobre sus intenciones, aunque parece que todo apunta a que no continuará pero no ofrece demasiadas pistas.
“Hay un largo proceso legal por el que tienen que pasar antes de que muchas cosas encajen”, decía sobre el tema. “Ahora mismo no puedo dar una respuesta”, aseguró el de Barrika que tiene otros temas en la cabeza antes de resolver su futuro en el LIV Golf
Ahora, pendiente de ser padre
“Como dije, estamos muy cerca de esperar nuestro cuarto hijo. Espero jugar bien esta semana y, a final de año, ya sea que juguemos en Abu Dhabi, Dubái o en otro lugar, hasta que termine esta temporada no voy a poder dar una respuesta”,dijo.
Rahm no parece estar demasiado interesado en el diseño del nuevo circuito, a diferencia de Bryson DeChambeau, que parece más implicado en darle forma a la nueva competición a pesar de haber finalizado su contrato. Rahm se mantiene bastante al margen.
“Si algo he aprendido en los últimos cinco o seis años es que no sé si estoy hecho para estar involucrado en la política de este deporte. No creo que esté preparado para ese tipo de trabajo”, confesó el de Barrika. Y resumió con ironía donde se siente mucho más cómodo. “Por suerte soy bueno golpeando una bola de golf y creo que es a lo que debería dedicarme”.
Optimista con el DP World Tour
El vasco aseguró que el DP World Tour puede salir beneficiado de los cambios en el LIV Golf. “Creo que el Tour está en un buen momento y, con los cambios que vienen en el futuro, principalmente en 2028 en el PGA Tour, Guy y su equipo van a tener que cambiar algunas cosas, pero eso siempre abre puertas para fortalecer determinadas áreas”.
Por eso, Rahm considera especialmente importante el periodo que ahora comienza para el futuro del circuito europeo. “Creo que este próximo año, año y medio, posiblemente va a ser importante para, esperemos, elevar un poco más el DP World Tour”.
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