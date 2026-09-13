Europa recupera la Solheim Cup con victorias de Carlota Ciganda y Julia López

Europa recuperó la Solheim Cup después de imponerse en la jornada final de individuales y llevarse el triunfo por un ajustado 15-13, suficiente para superar a Estados Unidos, en el torneo disputado en el recorrido de Bernardus Golf, en Países Bajos.

Una victoria que además tuvo de protagonistas a las dos jugadoras españolas, Carlota Ciganda y Julia López, que lograban sumar sus puntos y contribuir al éxito del equipo europeo, capitaneado por Anna Nordqvist, y que no se revolvó hasta los partidos finales.

Europa se llevaba el trofeo por novena vez, contando la retención de 2023, y lo ha levantado en cuatro de las cinco últimas ediciones. Esta conquista llegó con el pleno de Grant, las victorias de tres debutantes el domingo y los dos puntos españoles. Julia ganó su primer individual. Carlota volvió a cerrar una Solheim.

El equipo celebra el triunfo ante Estados Unidos en una emocionante Solheim Cup / SOLHEIM

Carlota, de nuevo clave

La navarra tiene una relación especial con la Solheim y lo volvió a demostrar en la jornada final de individuales. Su duelo ante la jugadora que le había ganado en los morros el punto de fourballs, la estadounidense Jennifer Kupcho. En esta ocasión, la española dominó y se llevaba el duelo por 4&2 evitando jugar los hoyos finales que le resultaron fatales el día anterior para ceder su punto.

Aunque en esta ocasión se jugaba el punto ella sola y no falló. "No sé qué me pasa en la Solheim, pero meto muchos putts", dijo la navarra. Su balance de la semana, un punto y medio en tres partidos, no refleja por sí solo el peso de sus intervenciones: el medio punto del viernes junto a Julia y la victoria del domingo llegaron cuando Europa más los necesitaba.

Carlota alcanza así cinco copas en ocho participaciones consecutivas: las de 2013, 2019, 2021, la retención de 2023 y esta de 2026. Su cuenta individual ya asciende a 15,5 puntos en treinta encuentros. En Finca Cortesín había derrotado a Nelly Korda para asegurar que el trofeo permaneciera en Europa. En Bernardus, su victoria frente a Kupcho confirmó la recuperación.

Julia también gana

La debutante en la Solheim no entró en acción en la segunda jornada por parejas pero demostró estar preparada para luchar por su punto en la jornada final. Y la malagueña no falló ante Yealimi Noh, una de las estadounidenses que habían hecho daño en las jornadas de parejas pero que tuvo que ceder ante la española (3/2).

Su punto colocó el marcador en 13–10. Europa aún tenía que cerrar la conquista, pero Julia ya había cumplido en una posición importante del orden de salida. La octava española en disputar la Solheim se marcha de su estreno sin derrotas, con una victoria y un empate: un punto y medio de dos posibles.