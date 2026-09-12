Carlota Ciganda no fue talismán en la reacción de Estados Unidos

La navarra Carlota Ciganda no pudo sumar con el equipo de Europa en la segunda jornada de la Solheim Cup después de perder el último punto de la jornada en la modalidad de fourballs haciendo esta vez pareja con la francesa Céline Boutier.

La pareja europea, que cerraba la segunda jornada de juego en fourballs, y en la que no participó la otra española en el equipo, Julia López, tenía encarrilado su punto a falta de cuatro hoyos (2up), aunque las norteamericanas Kupcho y Duncan le dieron la vuelta en esos hoyos finales, y para sorpresa de todo el mundo, lograban el punto que tenían perdido, y empataban la Solheim para Estados Unidos (8-8) con todo por decidir en los 12 duelos individuales que decidirán al equipo campeón en Bernardus Golf, en Países Bajos.

Un punto final inesperado para Estados Unidos que prácticamente daban por hecho acabar por detrás en el marcador, aunque ese punto final, con un espectacular putt de Kupcho, les metía de nuevo en el torneo, con el objetivo de revalidar el título logrado hace dos años en suelo estadounidense.

Julia López, en el banquillo

En esta ocasión, la capitana Ana Nordqvist, decidía que Julia López no entraría en acción en la segunda jornada, dejando a Carlota sin su compatriota y situando a la francesa Boutier, que al final acabó entre sollozos con la sensación de que había dejado escapar su punto para Europa.

Julia López no entró en acción en la segunda jornada pero no dejó de animar junto a sus compañerasa lo largo de la jornada / SOLHEIM

A pesar de no poder jugar, la española estuvo siempre animando a sus compañeras y también al público en una demostración de su implicación en el equipo en su primera aparición con Europa, sin duda, todo un ejemplo para las jugadorasque se quedaron fuera.

En la jornada matinal, en la modalidad de foursomes, el dominio europeo fue claro, sumando tres de los cuatro puntos posibles y poniendo a las norteamericanas en una situación complicada. Aunque las estadounidenses no bajaron la guardia para devolver la moneda a las europeas, y sumar tres de los cuatro puntos para dejar todo en el aire para la jornada final de este domingo, donde la emoción será total.