Carlota Ciganda y Julia López debutan con un valioso empate en la Solheim Cup

Estados Unidos y Europa cerraron la primera jornada de la Solheim Cup, que se disputa en Bernardus Golf, en Países Bajos con igualdad total (4-4) después de un disputadísimo punto final en el debut de la pareja española, con Carlota Ciganda y Julia López en acción en la modalidad de fourballs.

La genial jugadora navarra fue decisiva con un último putt en el 18 que lograba salvar medio punto cuando parecía claramente para las norteamericanas.

Las españolas llegaron a dominar el duelo por dos hoyos, aunque acabaron salvando medio punto en un fatídico hoyo 18 dónde la suerte no les acompañó desde la salida. Carlota se iba con el drive fuera de la calle y el segundo de ‘approach’ no fue bueno aunque un buen tercero dejaba la bola en el green, con opción al par. Necesitaba embocar para salvar medio punto y la navarra no falló para asegurarse el medio punto cuando todo parecía perdido.

Julia López, debutante pero con tablas

Por su parte, la debutante Julia López acababa en el bunker en su golpe de salida, y con la mala suerte que su segundo impacto no salía de la arena. Sí lo lograba en el tercero, para dejarse el bogey decidido, pero su compañera la salvó ante Korda-Coughlin que no podían firmar el birdie a pesar de tener mucha ventaja.

Las dos españolas no participaron en los foursomes matinales, que acabaron con empate a dos puntos, y sí lo hicieron en la jornada de tarde, en el último partido del día y ante la pareja más potente del combinado estadounidense.

Las dos españolas dieron la talla ante la número uno del mundo y sumaban medio punto importante pensando en la segunda jornada de este sábado, con las espadas en alto. “Me encanta la Solheim y lo hemos dado todo y ese medio punto, lo importante es no perder”, dijo la navarra, que celebró a lo grande ese medio punto.

Para Julia, en su debut, “ha sido una experiencia inolvidable jugar con Carlota y lograr ese punto final ha sido increíble”, decía la joven jugadora española. Sin duda un gran inicio de las españolas, que esperan seguir siendo importantes en esta Solhiem Cup, donde todo está completamente igualado, a la espera de la segunda jornada de este sábado.