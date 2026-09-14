La batalla por el Legends Tour llega a Fontanals Golf

La European Legends Cup by SR Nexus no podía llegar en un momento más apasionante de la temporada a Fontanals Golf, en Girona. Después de la última cita del Staysure Legends Tour en Galgorm, Irlanda, Mikael Lundberg se ha situado al frente de la Orden de Mérito, con Stephen Gallacher en segunda posición y Jamie Donaldson en tercera. Los tres llegarán a Fontanals Golf dispuestos a mantener o recuperar el liderato de una clasificación que afronta su tramo decisivo.

La cita de Fontanals, que se disputará a tres jornadas del 18 al 20 de septiembre, se presenta así como mucho más que una reunión de grandes nombres del golf europeo. La clasificación del Staysure Legends Tour está en plena ebullición y sus principales protagonistas se encontrarán en La Cerdanya.

Lundberg llega como nuevo líder después de terminar quinto en el NI Legends de Galgorm. Ese resultado fue suficiente para adelantar en la Orden de Mérito tanto a Stephen Gallacher como a Jamie Donaldson, que hasta entonces ocupaban las dos primeras posiciones.

El club Fontanals, preparado para acoger a las veteranas estrellas europeas / Fontanals Golf Club

El sueco está protagonizando una temporada de enorme consistencia y llega a Fontanals tras conquistar recientemente el Staysure English Legends, donde consiguió su primera victoria de la temporada. En Chart Hills ya había demostrado su estado de forma con un espectacular arranque de 65 golpes que le permitió afrontar la última jornada con una ventaja de tres golpes.

Una rivalidad que vuelve a La Cerdanya

Pero si hay dos nombres que representan especialmente bien el momento que atraviesa el Legends Tour son Stephen Gallacher y Jamie Donaldson. El escocés ha sido uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas. En el Staysure English Legends llegó a liderar el torneo después de una extraordinaria primera vuelta de siete bajo par, y finalmente terminó segundo.

Donaldson, por su parte, ya sabe lo que significa ganar en 2026. El galés conquistó el Staysure Marbella Legends con una espectacular vuelta final de 64 golpes, incluyendo un birdie en el último hoyo que le permitió superar precisamente a Gallacher por un golpe.

Donaldson, una de las atracciones en Fontanals Golf / LEGENDS

El resultado tiene todavía más valor porque Donaldson se ha incorporado recientemente al Legends Tour. El jugador que siempre será recordado por conseguir el punto decisivo de Europa en la Ryder Cup de 2014, está demostrando que su llegada al circuito sénior no ha sido testimonial: ya suma dos victorias en el Legends Tour.

Gallacher, por su parte, también conoce perfectamente lo que significa competir por títulos. Su experiencia en la Ryder Cup de 2014 se une ahora a una temporada en la que está luchando por los primeros puestos de la Orden de Mérito.

Una temporada al rojo vivo

Con Lundberg como nuevo líder, Gallacher segundo y Donaldson tercero, la European Legends Cup by SR Nexus se convierte en una nueva oportunidad para alterar la clasificación. Y no serán los únicos candidatos.

El torneo reunirá a un amplio grupo de jugadores con experiencia en el DP World Tour, campeones y protagonistas de la Ryder Cup, lo que garantiza un nivel competitivo excepcional. Entre ellos estarán también los ganadores de esta temporada Simon Griffiths en Costa Navarino y Johan Edofords en Irlanda.

La combinación de nombres, experiencia y momento hace que Fontanals pueda convertirse en uno de los escenarios decisivos del tramo final de la temporada.