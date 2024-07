Rahm: 15 meses sin ganar nada... y ahora a por el British

Jon Rahm está viviendo una larga traversía en el desierto. El golfista español lleva sin victorias desde hace quince meses y con un 2024 en el que las dolencias físicas le han impedido brillar lo esperado. Ahora, confía en resurgir en un Abierto Británico donde en dos ocasiones se quedó con la miel en los labios, que vuelve al Royal Troon (Ayrshire, Escocia) y que contará con la presencia de 19 ganadores ya del último 'grande' de la temporada.

La 152 edición del Abierto Británico (se jugó por vez primera en octubre de 1860, con victoria de Willie Park Sr.) es el último de los cuatro 'grandes' de la temporada, se jugará del jueves al domingo, por décima ocasión en un Royal Troon que le albergó por última vez en 2016.

Desde su paso al LIV, Rahm sólo conoce la victoria por equipos (modalidad que también se juega en el circuito saudí). Varios problemas físicos le han impedido exhibir todo el magisterio del golf que atesora, en especial en los otros tres 'grandes' (Masters Augusta, PGA Championship, Abierto Estados Unidos), incluso sin superar el corte en el segundo de ellos, lo que no le había sucedido en los 18 anteriores.

Ganador de dos 'grandes' (Abierto Estados Unidos 2021, Masters Augusta 2023 -su última victoria-), 'Rambo' buscará romper su inusual racha adversa de quince meses sin ganar (al margen de la Ryder Cup con Europa) en un torneo que le gusta, que es el más antiguo de los cuatro 'grandes', el de mayor tradición, y que ha estado muy cerca de hacerlo suyo en 2023 (segundo puesto) y en 2021 (tercero).

El Royal Troon, fundado en 1845, con un inicio cercano al mar que puede afectar a los jugadores dependiendo del viento, es un par 71 (36+35) de unos 6.753 metros, con muchas calles estrechas. Es un campo típico escocés, donde los jugadores habituados a jugar en torneos del PGA pueden verse sorprendido.

Por este motivo, y acostumbrarse al tipo de hierba existente en el DP World Tour, muchos de los jugadores norteamericanos jugaron el pasado fin de semana el Abierto de Escocia (dentro del PGA Tour), en el Renaissance Club de Dirleton.

3,1 millones para el ganador

En liza por el preciado trofeo, por los 3,1 millones de dólares para el ganador (el mayor premio en metálico en la historia del Abierto Británico), estarán 19 ganadores de este torneo: John Daly (1995), Justin Leonard (1997), Tiger Woods (2000, 2005, 2006), Ernie Els (2002, 2012), Todd Hamilton (2004), Padraig Harrington (2007, 2008), Stewart Cink (2009), Louis Oosthuizen (2010), Darren Clarke (2011), Phil Mickelsen (2013), Rory McIlroy (2014), Zach Johnson (2015), Hennik Stenson (2016), Jordan Spith (2017), Francesco Molinari (2018), Shane Lowry (2019), Collin Morikawa (2021), Cameron Smith (2022) y Brian Harman (2023).

Además de ellos, estará, y como gran favorito, el estadounidense Scottie Scheffler, que lidera el ránking mundial, ganador de dos Masters Augusta (2022, 2024) y de otros tres torneos PGA este mismo año. Tampoco hay que obviar a su compatriota Bryson Dechambeu (reciente ganador del Abierto de Estados Unidos).

Entre las posibles sorpresas, habrá que estar atentos al joven sueco Ludvig Aberg, con un presente ya más que prometedor; y el inglés Tyrrell Hatton, ahora en el LIV en el equipo de Rahm y con buenos resultados este año.

La 'armada española', además del 'León de Barrika', la integran Jorge Campillo, Nacho Elvira, Ángel Hidalgo, David Puig y los 'amateurs' Luis Masaveu y Jaime Montojo.

El que no estará es Sergio García, reciente ganador en Valderrama del Abierto de Andalucia, del LIV Golf y que, al no puntuar este circuito para el ránking mundial de jugadores, el de Borriol estar fuera de los 100 primeros clasificados y no haberlo ganado con anterioridad, será una destacada ausencia.

La representación latinoamericana también tiene nombres importantes como los mexicanos Abraham Ancer y el amateur Santiago de la Fuente, el chileno Joaquin Niemann y el argentino Emiliano Grillo. EFE.

