GOLF
Eugenio Chacarra y Ángel Ayora, en el radar del capitán europeo de la Ryder Cup
Los dos jóvenes golfsitas españoles han sido convocados por Luke Donald en la mini concentración de este lunes del equipo en Adare Manor, donde se jugará la Ryder Cup en 2027
El equipo europeo de la Ryder Cup ha aprovechado la disputa esta pasada semana del Irish Open, con la presencia de varios jugadores que estuvieron en la pasada edición de Bethpage, así como el capitán Luke Donald, para organizar este lunes una concentración ‘expréss’ en Adare Manor, sede de la Ryder Cup 2027.
Donald se ha llevado, además de los hombres habituales en las dos últimas ediciones y que acabaron con victoria de Europa, ha convocado a dos españoles: los jóvenes golfistas Eugenio Chacarra y Ángel Ayora.
La ocasión es perfecta para realizar este encuentro. Se utiliza para realizar un primer reconocimiento del campo y para estrechar lazos en el equipo, especialmente con los que potencialmente pueden ser nuevos si Luke Donald decide darles entrada como los dos jugadores españoles.
Adare Manor, muy cerca
El espectacular resort irlandés de Adare Manor se encuentra a poco menos de hora y media en coche del Trump International Links de Doonbeg donde se ha jugado esta semana del Irish Open y que acabó con la contundente victoria de Shane Lowry.
Además, el próximo torneo del DP World Tour es el BMW International Open en Wentworth, Londres, un viaje muy cómodo en avión desde Irlanda por lo que era una ocasión inmejorable para reunir al equipo . Además de Chacarra y Ayora, estarán presentes Alex Fitzpatrick y Kristoffer Reitan, los dos europeos que nunca han estado en la Ryder y han jugado este año el Tour Championship del PGA Tour.
Han pasado la noche del domingo al lunes all mismo, y hoy jugarán 18 hoyos. A media tarde subirán todos a un avión rumbo a Londres para jugar el BMW.
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