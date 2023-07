Los nuevos duelos que revolucionan el clásico

El FC Barcelona - Madrid de este sábado estará marcado por el aire fresco que aportan jóvenes y fichajes Bellingham, Fran García y Güler, en caso de recuperarse, tendrán su primer reto ante Pedri, Balde y Gavi

El primer clásico está servido. FC Barcelona y Real Madrid se miden este sábado (23.00 h.) en Arlington (Texas) en un duelo con muchos alicientes. Los jóvenes barcelonistas y las caras nuevas del conjunto blanco despiertan grandes expectativas.

Sin Busquets y Alba de azulgranas y Benzema fuera ya del cuadro blanco, se abren nuevos escenarios a explorar. Los veteranos están perdiendo peso hasta el punto que un enfrenamiento entre dos jóvenes como Araujo - Vinicius ya empieza a sonar a tradicional.

Balde - Fran García

Alejandro Balde ha regresado como un tiro después su lesión. Frente al Arsenal tuvo una irrupción espectacular hasta el punto que se convirtió en el mejor futbolista blaugrana en el partido. Balde, a sus 19 años, se ha consagrado como el lateral izquierdo titular del Barça. Y mucho más tras la marcha de Jordi Alba. A Marcos Alonso le tocará esperar.

Balde, en una jugada en el partido contra el Arsenal | Valentí Enrich

En el flanco izquierdo blanco también soplan aires renovados. El Madrid ha repescado a Fran García, del Rayo Vallecano, por cinco millones de euros. El jugador, formado en la cantera blanca, vuelve a equipo de su infancia convertido en internacional español -fue convocado por Luis de la Fuente para la UEFA Nations League- y curtido, pese a sus 23 años. Sus prestaciones pueden llevarle incluso a la titularidad por delante de Mendy.

Pedri - Bellingham

Pedri González, a sus 20 años, ya inicia su cuarta temporada en el FC Barcelona. Este verano se ha preparado de forma especial para afrontar la campaña con plenas garantías físicas. Tras su explosión en el primer ejercicio de blaugrana, las lesiones le han impedido tener regularidad, pero esta campaña pinta nuevamente muy bien. Pedri está en forma y con ganas de demostrar que es el mejor jugador español.

Bellingham celebra su primer gol con el Real Madrid | EFE

La otra cara de la moneda en el Real Madrid es Jude Bellingham. El cuadro madridista ha pagado 103 millones de euros al Borussia Dortmund por su fichaje y, por ahora, ha logrado ilusionar al madridismo con solo dos amistosos. Ancelotti ya le ha dado galones a sus 20 años para que juegue en la punta ofensiva del rombo que ha ideado para esta temporada con el 4-4-2. Ha marcado un gol, aportando impulso y llegada al ataque blanco.

Gavi - Güler

Los dos futbolistas de 18 años llegan al clásico entre algodones, con más posibilidades de que Gavi sea de la partida que Arda Güler. Ninguno de los dos todavía ha jugado en esta pretemporada.

Gavi fue reservado frente al Arsenal por unas molestias en la espalda, pero frente al Madrid ya estará en condiciones de participar. El andaluz se ha convertido en un futbolista que se crece en este tipo de partidos y la juventud no le impide responder con su garra habitual. Ello ha provocado que la prensa de Madrid le señale y haya tenido algún pique con rivales, en especial, con Dani Ceballos, quien no jugará al no haber viajdo por estar recuperándose de una lesión.

Arda Güler entrenando con el Real Madrid | @realmadrid

Arda Güler, por su parte, protagonizó uno de los culebrones del verano. Cuando parecía que tenía el acuerdo con el Barça, Florentino Pérez tiró de talonario y se llevó a la joya turca por 20 millones de euros, más otros 10 en bonus. Unas molestias en la pierna derecha le han impedido jugar frente al Milan y United. Por ahora solo se le han visto destellos de su calidad en los entrenamientos.

Ansu Fati - Rodrygo

Ansu Fati, con 20 años, afronta su equinto ejercicio con el primer equipo del Barça. Sin embargo, solo en el primero y en el último tuvo protagonismo por culpa de las lesiones. En esta pretemporada se le ha visto con más chispa en los entrenamientos, algo que confirmó en el amistoso ante el Arsenal. Ya dejó constancia del cambio durante la UEFA Nations League con la selección española y quiere volver a ser importante de azulgrana. Los rumores de una posible salida han quedado totalmente disipados.

Ansu Fati habla con Xavi durante el entrenamiento | FCB

Rodrygo Goes ha tenido que vivir con el papel de revulsivo en sus cuatro temporadas anteriores en el Real Madrid. Sin embargo, su rol ha cambiado con la salida de Karim Benzema. El Real Madid juega con dos puntas natos que apuntan a la dupla brasileña: Rodrygo - Vinicius, con Joselu como Plan B. El veterano ariete ya ha destacado con este estatus en la selección española. Rodrygo asumirá a sus 22 años más responsabilidades que nunca.

Gündogan - Kroos

A la juventud, habrá que añadir la experiencia que aportarán dos ex compañeros de la selección alemana, que serán rivales por primera vez en los dos grandes del fútbol español. Ilkay Gündogan y Tony Kroos deberán llevar la manija del juego de Barça y Real Madrid.

Gündogan se estrena en un clásico a sus 32 años tras haber llegado con la carta de libertad procedente del Manchester City. El turco debe adquirir los automatismos de su nuevo equipo y el partido ante el Real Madrid le ayudará a acelerar su adaptación.

Ilkay Gündogan, en su debut con la camiseta del Barça | Valentí Enrich

Kroos, por su parte, es uno de los líderes del Real Madrid. A sus 33 años renovó por una campaña más y juega centrado solo en el conjunto blanco tras retirarse de la selección alemana. Inicia su décima temporada en el cuadro madridista y aún tiene cuerda para ser, junto a Modric, el responsable de poner imaginación a la medular.

Muchos alicientes

Aunque no sean duelos con los mismos paralelismos, también puede ser atractivo ver como Abde encara a Carvajal tras el desequilibrio mostrado frente al Arsenal.

Abde, clave en el primer gol del Barça ante el Arsenal | Valentí Enrich

Oriol Romeu, por su parte, deberá lucir músculo frente a los Camavinga y Tchouaméni, mientras que Ter Stegen y Courtois revivirán el duelo entre quizá los dos mejores porteros del mundo.

También puede ser un día muy especial para Lamine Yamal, quien a sus 16 años puede jugar el primer clásico, algo que también puede ocurrir con los otros jugadores de campo jóvenes de la gira como Fermin, Faye, Casadó, Valle y Aleix Garrido, por parte del Barça, y solo Nico Paz, en el bando del Real Madrid.