Xavi, reencuentro frustrado con su gran deseado Zubimendi

No desiste. En su esquema ideal, siempre está él ahí. Como ancla. Como ejemplo de pivote moderno. Como el heredero perfecto de Sergio Busquets. Xavi Hernández sigue soñando con Martín Zubimendi. A pesar del disgusto del verano pasado y aunque la situación económica, ahora mismo, continúe sin permitir operaciones de este calibre.

Pero hay una esperanza moderada en el club con poder cumplir esa serie de requisitos necesarios para poder alcanzar la ansiada regla del 1:1. Eso permitiría tener oxígeno y poder maniobrar, al fin, con cierto músculo económico.

Como contamos en SPORT esta semana, los agentes del jugador se vieron en Barcelona con Deco. Un 'approach' que sirvió para constatar que no habrá rebaja posible sobre esa cláusula de 60 millones de euros. Si el Barça lo quiere, deberá pasar por caja y abonar hasta el último céntmo. De esta forma, la cosa está fría.

Zubimendi conduce el esférico / Real Sociedad

El jugador, que tiene en Xavi a uno de sus referentes, por posición y por estilo de juego, es consciente de que no jugará Champions la próxima temporada. Y la opción del Barça seduce. Tendría galones. Pero como no es algo tangible ni factible por ahora no se hace ilusiones.

OTRA OPORTUNIDAD PARA VERSE LAS CARAS

La Real Sociedad visita Montjuïc este lunes. Una oportunidad para que ambos se vieran las caras y para que Xavi puediera departir otra vez con el futbolista. Incluso en público no ha escondido que es muy de su agrado. Entre Kimmich y él están sus grandes preferencias para ese pivote que ha sido un dolor de cabeza esta temporada. Más barato podría salir el del Bayern por el mero hecho de que termina contrato en 2025 y es menos joven (29). Pero también una solución para un periodo más corto de tiempo.

Finalmente, no se producirá ese cara a cara porque, tal y como informó ayer Imanol en rueda de prensa, Martín se queda en San Sebastián. "Zubimendi no va a llegar al partido del lunes pero su evolución es buena y creo que estará el jueves. Es más por precaución, para que pueda estar en perfectas condiciones el jueves".

Por ahora, Martín seguirá siendo una fruta prohibida para Xavi...