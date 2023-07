Ansu Fati: reborn in the USA

El canterano, aseguran en el club, se está mostrando más fuerte que nunca esta pretemporada Ansu llega con las ilusiones renovadas y dispuesto a demostrar a Xavi que no se equivoca

Ansu Fati decidió avanzar su regreso al trabajo en un gesto inequívoco que el ‘10’ del Barça no quiere perder más tiempo y que afronta esta temporada con una gran motivación. Una muestra total y absoluta del compromiso que tiene con el equipo y el proyecto comandado por Xavi Hernández.

El técnico azulgrana valoró muy positivamente la presencia del delantero antes de tiempo porque significa que está con ganas y tener a los futbolistas enchufados desde el primer día es una cosa que los entrenadores no pueden dejar de valorar. Y especialmente en aquellos jugadores que son especiales, como es el caso de Ansu Fati.

Esta temporada no es una más para él. La afronta con el reto de dejar atrás todos los problemas, sobre todo los físicos, que le han impedido volver a ser aquel futbolista que maravilló a todo el mundo antes de que se rompiera en aquel partido contra el Betis en el Spotify Camp Nou en el 2020. Aquella inoportuna lesión truncó sus ilusiones y las de todo el barcelonismo. Quiere renacer cuál ave Fénix.

Ansu Fati sonriendo después de pasar las pruebas médicas | FCB

No ha logrado volver a ser el mismo ni tener aquella chispa que lo hacían diferencial. Después de asumir el reto de heredar el ‘10’ de Leo Messi, no esperaba que aparecerían tantas piedras en el camino hacia el estrellato definitivo. Las lesiones lo han martirizado hasta el punto de no querer pasar más por el quirófano y optar por un tratamiento conservador cuando recayó de sus dolencias.

Las lesiones son historia

Pero ahora los problemas físicos ya han quedado atrás y cuentan en el club que lo ven más fuerte que nunca. Xavi no tiene la más mínima duda de su talento y está plenamente convencido de que, si logra recuperar su máximo nivel físico, volverá a ser un jugador determinante porque el gol lo sigue teniendo. “Xavi cree que merece otra oportunidad”, aseguran en el club.

Lo cree Xavi pero es que además Ansu Fati no está dispuesto a tirar la toalla. Ha demostrado y se ha demostrado que puede ser un delantero top a nivel mundial y por eso se cerró en banda a una hipotética salida en este mercado de verano. Fue muy taxativo en su deseo de triunfar de azulgrana ante su padre, su representante y también ante el club, que, en principio lo declaró como transferible e intentó su venta. Este capítulo parece cerrado y todos reman a favor para que pueda renacer.

Sus números

En el ejercicio pasado disputó 51 partidos repartidos entre todas las competiciones, una cifra elevada. Sin embargo, si vamos al detalle, observamos que solo jugó 14 partidos como titular. Pese a todo, sus registros ante portería para nada son malos porque logró marcar 10 goles (7 en la Liga, 2 en la Copa i 1 en la Supercopa) que lo situaron como el tercer máximo goleador del equipo después de Raphinha y Lewandowski.