Rodrygo: "En el Madrid todos los años viene Mbappé"

"Ojalá venga, claro, nos ayudaría mucho. Es un crack, pero no sabemos nada", ha declarado el brasileño sobre la posible llegada del francés al Santiago Bernabéu "¿Ancelotti en Brasil? De momento tiene contrato con el Madrid, ya veremos. Cuando me incorpore a la pretemporada, se lo preguntaré", ha añadido

Rodrygo ha repasado la actualidad del Real Madrid en una entrevista en el programa ‘Boleiragem’ de ‘Sport TV’ y ha dejado claro que no sabe nada de la posible llegada de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu. “En el Madrid es muy complicado porque todos los años viene Mbappé o Kane. Cuando yo llegué se hablaba mucho de Pogba”, ha recordado el delantero brasileño, que a partir de esta temporada lucirá el dorsal ‘11’.

“No sé nada, no tengo información. Vamos a esperar. Ojalá venga, claro, nos ayudaría mucho. Es un crack, pero no sabemos nada”, ha añadido sobre el Madrid. Rodrygo, llegue o no el atacante francés, está satisfecho con la dirección deportiva merengue. “Están fichando bien, están haciendo un buen trabajo juntando la experiencia de los que ya estamos con chicos para el futuro, pero que también van a ayudar mucho en el presente”, ha analizado.

Entre otras cuestiones, el brasileño ha avanzado que lo primero que hará cuando regrese de sus vacaciones es preguntar a Carlo Ancelotti si es cierto que será el próximo seleccionador de la ‘canarinha’. “Todo el mundo me pregunta y no sé qué responder. Pensábamos que era algo que no iba a pasar. De momento tiene contrato con el Madrid, ya veremos. Cuando me incorpore a la pretemporada, se lo preguntaré”, ha finalizado.