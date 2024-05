El Barça camina firme por Nico Williams

No, el Barça no puede fichar a nadie a día de hoy. Son por todos conocidos los obstáculos que debe sortear el club antes de pensar en inversiones. La entidad trabaja en ello y confía en alcanzar en las próximas semanas un escenario mucho más esperanzador. Si logra regresar a la regla del uno a uno, el Barça tiene claras sus prioridades: un pivote defensivo y, después, Nico Williams. El extremo del Athletic es el elegido para reforzar la delantera y la operación está ya trabajada a la espera de que los azulgranas puedan mover ficha.

El Barça tiene claro que necesita también explosividad en la izquierda. Y de todos los extremos que podrían ponerse a tiro, el pequeño de los Williams es el que más gusta. Su precio es de algo más de 50 millones de euros, una cantidad que de puertas hacia dentro consideran más que decente. Evidentemente, lo más ideal habría sido firmarlo libre, pero en el club catalán entendieron que era lógica su renovación en diciembre para, en caso de salir, no hacerlo sin dejar un euro en caja.

Seguramente, el nombre de Nico es de los que más consenso genera en el Barça: por perfil, edad, precio, explosividad, idioma y porque conoce LaLiga. El único asterisco que se le coloca es quizá se desearía que tuviera un punto más de desborde o creatividad en estático. La tiene, por ejemplo, Luis Díaz, del Liverpool, pero su traspaso sí que parece inasumible al cien por cien.

Sin Champions, Nico quiere seguir creciendo

Si logran atar a un pivote de caché -Kimmich o Zubimendi-, los técnicos piensan en un regreso a un 4-3-3 más clásico. Eso supone volver a un dibujo con dos extremos puros, de ahí que se quiera a Nico Williams para hacer dupla con Lamine en las bandas. Por cierto, la relación entre ambos -también con Cubarsí- es magnífica y, poco o mucho, eso también suma.

Pese a la ampliación de Williams, las conversaciones del Barça con su entorno nunca han cesado. El deseo es mutuo aunque los avances no han podido ir más allá de intenciones. Falta la parte más difícil: poner por escrito todo lo hablado. Nico es feliz en Bilbao pero quiere seguir creciendo y el hecho de que el Athletic no dispute la próxima edición de la Champions -todavía no es matemático- juega en favor de una salida. La Premier League siempre es una tentación pero al atacante le ilusiona poder vestir de azulgrana.

Las relaciones del club blaugrana con el entorno del futbolista son fluidas y hay un cierto optimismo en el Barça porque la operación acabe llegando a buen puerto. El club se ha volcado en convencer al futbolista con un mensaje claro de que pasará a ser un jugador estratégico en el futuro de la entidad. Xavi le ve como un futbolista diferencial y siempre le ha tenido en su lista en los últimos tiempos. A la primera no pudo ser el fichaje, pero ahora entienden que sí se podrá hacer si se pone toda la carne en el asador.

Evidentemente, al futbolista le tira mucho el Athletic, pero en el Barça creen que es el momento en el que el futbolista pueda dar el salto. Gusta también mucho su experiencia internacional con la selección y su conocimiento de la Liga española. También creen que su adaptación sería rápida ya que Nico mantiene una muy buena relación con los jugadores internacionales del Barça.

Fichaje con 'mensaje'

Desde la perspectiva del club, el objetivo es poder solventar lo antes posible los problemas económicos y de 'fair play' para atar cuanto antes al pivote y después a Nico. Al Barça le interesa hacerlo a princpios de verano porque, entre otras cosas, entiende que así también enviaría una 'mensaje' a ciertos jugadores de ataque de la plantilla. Si llega competencia fuerte, es más fácil que alguno acepte salir.

La operación va avanzando con la esperanza de poder realizar la ofensiva final, incluso, antes del comienzo de la Eurocopa. La idea es esa, pero manda la economía y el Barça no realizará movimiento definitivo alguno hasta que se tenga la seguridad de poder inscribir jugadores. Nico es la apuesta y va por buen camino aunque todo debe concretarse a partir de estas próximas semanas decisivas.