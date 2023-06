Kroos desvela cómo se fraguó su renovación por el Real Madrid

El centrocampista alemán comentó sus inquietudes en su podcast 'Einfach mal luppen' que comparte con su hermano Félix También abordó las opciones que existen de prorrogar su contrato más allá de 2024

Toni Kroos aprovechó una vez más el podcast 'Einfach mal luppen' que comparte con su hermano Felix para explicar sus sensaciones después de que se anunciara oficialmente su renovación por el Real Madrid, y explicó cómo se fraguó su continuidad en el Santiago Bernabéu hasta 2024... y quizás, más allá.

El centrocampista alemán, que se pensó mucho si renovar o no con el Real Madrid, destacó que fue un proceso sin presiones entre las partes y que en cuanto lo tuvo claro avisó a los responsables madridistas para que pudiera planificar la plantilla con tiempo. Y, también que continuará jugando en el Santiago Bernabéu porque se ve con fuerzas para hacerlo al máximo nivel. "Me gustaría felicitar al club por la forma en que ha manejado todo este asunto. Todo estuvo a la altura de mi conexión con el club, por ambas partes. Siempre fui claro; no sabía si quería jugar otro año o no, pero si lo hacía no quería ir a otro club".

Kroos no quiso presionar utilizando el nombre de otros clubes ni el Real Madrid le presionó, con prisas. "No necesitamos grandes negociaciones ni regateos, no iba a meter a otro club de por medio a través del representante". Toni destaca que "existió ese respeto" entre las partes. "Me tomé mi tiempo" y en cuanto lo tuvo claro "informé al club porque quería que tuvieran cierta seguridad en la planificación”.

La renovación, en 15 minutos

La mejor muestra de la gran conexión de Kroos con el Real Madrid está en cómo se cerró la renovación: “Se lo dije al club en su momento, hace unas semanas que acepté esta oferta. Estoy muy contento por ello. Mis agentes estuvieron en Madrid para una sola reunión sobre este tema. Creo que duró cuatro horas y sólo quince minutos se habló de esto. De nuevo, fue tan sencillo como siempre con el Real Madrid”.

El alemán seguirá en activo porque "todavía tengo ganas, me encuentro bien, mi salud es buena y tengo la sensación de que todavía puedo aportar algo al equipo de forma realista". Toni tiene como premisa ser competitivo hasta el final de su carrera deportiva. "Siempre dije que para mí era clave terminar a un alto nivel y no arrastrarme durante tres años más”. Y Kroos asegura que se siente "con las mismas ganas que hace 15 años de ganar estos partidos (eliminatorias europeas) y estos títulos (Champions, Liga...). No estoy cansado en absoluto. Me sigue poniendo de los nervios cuando perdemos partidos. Eso también es importante, que el sentimiento siga ahí. Y sigo disfrutando del fútbol, eso es lo que me gusta”.

El fútbol de Arabia Saudía ha tentado a Toni Kroos | Efe

Se planteó la retirada en 2022

En cuanto a las informaciones que aparecieron en 2022 alimentadas por el mismo Kroos sobre que podía colgar las botas, reconoció que fueron reales pero "no iba del todo en serio. Por supuesto, en esos momentos estás un poco más cargado emocionalmente. Tienes la sensación de que no se puede llegar más alto tras ganar un nuevo título de la Champions con el Real Madrid. Para mí fue un día increíblemente especial. El anterior éxito (en la Champions) fue en 2018 y todo el mundo estaba en el estadio. Volver a hacer eso y al mismo tiempo saber lo difícil que es... No me lo tomaba del todo a broma. No estaba preparado para dar ese paso en ese momento, pero al menos se me había pasado por la cabeza dos o tres veces, eso es cierto". Pero luego vinieron los pensamientos que sigo teniendo ahora: no es que me termine arrepintiendo. Te sientes lo suficientemente bueno, incluso para el Real Madrid. Entonces decidí dejarlo ahí en mi cabeza “.

Renovación en 2024

¿Quiere esto decir que volverá a renovar su contrato en junio de 2024? Esta vez, Kroos es muy prudente: “Ahora mismo no quiero comprometerme con nada. No lo sé. Tal vez haya una decisión mucho antes, más clara... o no. ¿Para qué cerrarme ambos caminos ahora? No hay ninguna razón, al menos no ahora. Veremos cómo empieza el año, cómo funciona todo. Luego me haré las mismas preguntas que este año. También este año hubo algunos argumentos hacia el otro lado. Quizá haya algunos más o no. Ya veremos. Ahora no tengo que comprometerme en absoluto”.