Ancelotti usará el clásico como banco de pruebas

El técnico del Real Madrid aprovechará el tercer amistoso de la gira para empezar a perfilar su teórico once titular Courtois tendrá sus primeros minutos, mientras que Arda Güler está prácticamente descartado y tendrá que esperar para debutar

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no se precipitará a la hora de dar los primeros minutos al centrocampista turco Arda Güler, el único de los nuevos fichajes que no ha debutado todavía durante la gira de Estados Unidos. Las molestias musculares que arrastra el joven jugador aún no se han solucionado y es muy poco probable que pueda jugar este sábado ante el Barcelona. La idea del italiano es aprovechar el primer clásico de la temporada para empezar a perfilar el once inicial de gala con el que piensa afrontar el curso.

Sí jugará el meta Thibaut Courtois, que tampoco ha disputado ni un minuto todavía por culpa de unas molestias de carácter leve, según avanzó el técnico italiano tras la victoria ante el Manchester United en Houston. Andriy Lunin hizo pleno en los dos primeros amistosos de preparación ante la ausencia provisional del meta belga.

A la espera de que el equipo madridista complete esta próxima madrugada el último entrenamiento previo al clásico en el escenario del partido, el AT&T Stadium de Arlington, todo indica que Güler tendrá que esperar al último encuentro de la gira ante la Juventus para debutar con su nueva camiseta.

El turco lleva varios días ejercitándose al margen y en la última sesión preparatoria tampoco tocó balón. Los servicios médicos no quieren correr ningún riesgo con él. Arda Güler solo trabajó con el grupo en los primeros ejercicios, pero en cuanto subió la intensidad se apartó y se limitó a hacer carrera continua. El recuperador que le acompañaba ni siquiera le dejó que diera toques a una pelota que se encontró sobre el césped.

ONCE TIPO

Lo más probable es que Ancelotti utilice el encuentro para seguir encajando el equipo titular que tiene en estos momentos en mente. Se da por descontada la presencia en el mismo de Jude Bellingham, que está llamado a ocupar el vértice del rombo en el 4-4-2 que está implantando. El clásico servirá para comprobar si lo que se ha visto hasta ahora sirve de referencia.

Vinicius y Rodrygo apuntan a fijos en la delantera, mientras que Kroos y Tchouaméni se están alternando como pivote, con Modric, Fede Valverde y Camavinga disputándose las dos plazas de interior. Detrás es fijo Courtois, mientras que Carvajal y Fran García se vislumbran como titulares en los laterales. Y en el eje Rüdiger, Militao y Alaba aspiran a instalarse en el eje de la zaga.