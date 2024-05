Deportivo - Barça Atlètic: horario, dónde ver por TV y alineaciones probables del partido de Primera RFEF

Cualquier futbolista que aspira a jugar en la élite sueña con jugar partidos como el de Riazor. La Coruña siempre ha estado al lado de su Dépor, en las duras y en las maduras, y ahora se prepara para vivir la fiesta del ascenso a Segunda División tras cuatro años de una larga y durísima travesía en el desierto.

Solo el Barça Atlètic les puede estropear la celebración. Las cuentas son claras: si los de Rafa Márquez no puntúan, el Deportivo de la Coruña ascenderá de forma directa y como campeón de grupo. Si los azulgranas empatan, y sobre todo, si ganan en Riazor, todavía habrá un margen para la esperanza. Con el play-off en el bolsillo, el filial tiene que disfrutar y apurar las opciones. Toda la presión es para los locales y hay que sacar provecho.

El pasado 23 de abril, cuando quedaban todavía dos semanas y media para el partido, el Deportivo ya anunció a través de sus medios que se habían agotado en cuestión de minutos las entradas puestas a la venta. Esta tarde habrá entrada histórica en Riazor, con capacidad para 32.490 espectadores.

Alternativas en el once titular del Barça Atlètic

Una auténtica prueba de fuego para la plantilla más joven de toda la categoría, pues la media de edad de todo el Barça Atlètic es de 19,8 años. Márquez ha tirado de su cantera con valentía y un juvenil como Marc Bernal y un cadete, Guille Fernández, han sido titulares en los últimos partidos.

Con la expedición azulgrana han viajado 21 futbolistas. Ya hace semanas que están enfocados solo con el filial futbolistas que han tenido tramos de temporada en dinámica del primer equipo azulgrana. El capitán Marc Casadó, el ‘killer’ Marc Guiu y el deseado central Mika Faye están en ‘modo filial’ con el objetivo del ascenso. Solo Héctor Fort, junto a los ya ‘consagrados’ Pau Cubarsí y Lamine Yamal, se han mantenido con Xavi Hernández.

Alarcón todavía no está para entrar en una convocatoria y a Aleix Garrido se le espera -si el filial no sube directo- para el play-off- Pese a las bajas, Márquez tiene donde elegir y para el centro del campo hay 4 aspirantes a 3 posiciones.

Lo más probable es que Moha regrese al once y se jueguen un puesto Guille y Marc Bernal, aunque también podrían jugar los tres en el centro del campo y subir su posición Unai Hernández, que está en un gran momento. En este caso, el ‘sacrificado’ de inicio sería Marc Guiu, como ya ha ocurrido en otros partidos para aprovechar su efecto cuando sale de revulsivo.

El técnico del Dépor, Imanol Idiakez, ha citado a todos sus futbolistas disponibles. La única baja es la de Hugo Rama, mientras que José Ángel vuelve por sanción y es duda es la del lateral Ximo Navarro, que se ha perdido los tres últimos partidos consecutivos.

Márquez: "Es un partido para disfrutar"

Rafa Márquez lo tiene muy claro: sus futbolistas deben disfrutar de una experiencia única y la más cercana a la élite. “Los chicos tienen que visualizar que esto es lo que ellos quieren. Un estadio de Primera, una afición que se merece estar en Primera, un equipo histórico que tiene cerca su objetivo... Tienen que disfrutar de este ambiente, es parte de su proceso, similar a lo que sueñan, que es jugar en Primera”.

Rafa Márquez da instrucciones a los jugadores del Barça Atlètic en un entrenamiento. / FC Barcelona

Riazor estará lleno hasta la bandera y la ciudad de La Coruña se encuentra engalanada de blanquiazul. El ambiente será excepcional. Y pese a ello, el filial no perderá su identidad. “Nosotros vamos a competir, a tratar de hacer nuestro juego. Equivocaciones tendremos, pero debemos tratar de equivocarnos lo menos posible, de no darles ocasiones, porque son un equipo muy competo y con experiencia en todas sus líneas”, advirtió Rafa Márquez, para quien ambos equipos “tienen una idea de juego muy parecida. Como nosotros, sufren cuando no tienen la pelota”. Así que el reto será dominar y ser certeros.

Horario y dónde ver por TV

El partido entre el Deportivo de La Coruña y el Barça Atlètic se disputa este domingo 12 de mayo a las 19.00 horas en el Estadio de Riazor.

El duelo entre el primer y el segundo clasificado del Grupo 1 de la Primera RFEF, correspondiente a la Jornada 36, será televisado en directo por la plataforma FEF TV y por las autonómicas Esport3 y TVG.

Los posibles onces

Deportivo: Germán; Ximo, Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Balenziaga; José Ángel, Villares; Mella, Lucas Pérez, Yeremay; y Barbero.

Barça Atlètic: Astralaga; Casadó, Pelayo, Mika Faye, Gerard Martín; Moha, Bernal, Unai; Naim, Marc Guiu y Pau Víctor.

El encuentro donde está en juego el ascenso directo a Segunda División será arbitrado por Daniel Palencia Caballero, del Comité Vasco.