El plan "central" del Barça

Xavi cuenta con Araujo, Christensen, Koundé e Iñigo Martínez para el eje de la zaga La idea es que Chadi Riad esté en la récamara como quinto central

La planificación está hecha y, aunque durante el mercado de fichajes no se descartan movimientos no previstos, la idea que maneja el cuerpo técnico para el centro de la zaga es la de contar con cuatro centrales de garantías durante la temporada: Ronald Araujo, Christensen, Koundé e Iñigo Martínez.

Para dar por cerrada la carpeta, sin embargo, deben darse algunos condicionantes y uno de ellos es el de reforzar el lateral derecho, donde Jules Koundé ha ejercido durante toda la campaña. El futbolista le ha pedido a Xavi regresar a la posición en la que triunfó en el Sevilla y que le hizo merecedor de firmar por el Barça. La predisposición es total por parte del técnico, aunque el club necesitará reforzar el lateral derecho, algo que dependerá, como prácticamente todo, de liberar masa salarial para poder ir al mercado. Iván Fresneda, del Valladolid, gusta, como también Foyth, del Villarreal, dos nombres a los que se ha vinculado con el Barça.

Araujo y Christensen, titulares habituales, seguirán teniendo un papel muy importante a nivel defensivo, mientras que se ha trasladado a Èric Garcia la opción de buscarse equipo tras una temporada en la que ha tenido mucho menos minutos de los esperados. La llegada de Iñigo Martínez, que aún no es oficial porque en este momento no encaja a nivel económico, cierra las puertas del de Martorell a tener un mayor protagonismo.

Iñigo Martínez llegará bien a la pretemporada

En el caso del central vasco, que arrastra una fascitis plantar que le ha impedido jugar con regularidad en el Athletic, se espera que esté plenamente recuperado antes del inicio de la temporada. Para ello está previsto que se someta a una intervención quirúrgica que acelere el proceso de recuperación.

Por otro lado, la idea que tienen los responsables deportivos es que exista la figura del quinto central, una plaza para la que se piensa en Chadi Riad, defensa del Barça Atlètic que ha completado una gran temporada en el conjunto de Rafa Márquez. El canterano, de 19 años, permanecería en la recámara en caso de necesidad imperiosa en forma de, por ejemplo, lesiones.

Mika Mármol, "jugador interesante"

El Barça tiene, además, una opción de compra de un millón de euros por Mika Mármol, central del Andorra y uno de los mejores defensas de la Segunda División esta temporada. El canterano ha confirmado todo lo que se le intuía en el filial blaugrana y desde el club no le han perdido de vista. Sin embargo, la situación económica no permite alegrías y, en este momento, no está contemplado que se ejecute el pago para hacerse con el futbolista.

De todas formas, desde el vestuario lo ven como "un jugador interesante" que hay que seguir de cerca y que, en el caso de necesidad según cómo se desarrolle el mercado de fichajes, podría ser una opción apetecible. El Barça, en ese sentido, también se reservó el 50% de la posible venta por parte del Andorra del jugador.