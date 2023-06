Dest podría regresar al Barça

El estadounidense ha finalizado su cesión en el AC Milan y no ha recibido oferta alguna La dirección deportiva blaugrana no descarta su continuidad si no se le encuentra una salida

Sergiño Dest no entraba en los planes de Xavi Hernández para la pasada temporada y la dirección deportiva le encontró un acomodo en el AC Milan, eso sí, en calidad de cedido. El club italiano decidió hace tiempo que no ejercería la opción de compra por el lateral, valorada en 20 millones de euros.

El Barça ya contaba con el regreso del estadounidense a partir del 30 de junio, conocedores de las intenciones de la entidad 'rossonera'. No obstante, según informa el periodista Achraf Ben Ayad, la dirección deportiva del club blaugrana no descarta mantener al futbolista en la plantilla del equipo de cara al próximo curso si no se le encuentra alguna salida.

Los agentes de Sergiño Dest, así como el FC Barcelona, saben que, por el momento, no ha llegado ninguna oferta por el futbolista: ni para obtener los servicios del jugador en préstamo ni como traspasado.

El rendimiento del lateral en Italia ha ido claramente de más a menos y su último partido con el AC Milan data del 24 de enero, en la derrota frente a la Lazio por 4-0 en la 19ª jornada de la Serie A. En total, solo ha sumado 633 minutos repartidos entre 14 partidos y sin haber sumado ni un gol ni asistencia. Además, quedó excluido de la lista de su equipo para la segunda fase de la Champions.

Las carpetas de los cedidos

El estadounidense es uno de los siete futbolistas que cedió el Barça durante el verano pasado. De todos ellos, los únicos que tienen alguna opción de regresar son Abde y Nico; a los que se les podría unir Dest por lo explicado anteriormente.

El Sporting de Portugal realizó el primer pago por Francisco Trincao, valorado en 7 millones de euros, quedándose al jugador en propiedad. Por otro lado, el Barça pedía unos 12 millones de euros por Lenglet, pero finalmente podría concretarse por la mitad; además de colocar a Umtiti y Collado en otros equipos.