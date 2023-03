Caso Negreira: el Barça, en manos del abogado que 'absolvió' a Busquets

La UEFA ha designado para la investigación que debe esclarecer los hechos a un viejo conocido del Barça El abogado suizo Jean-Samuel Leuba investigó supuestos insultos racistas tras un clásico de Champions en 2011

La UEFA ha designado a un abogado y una abogada suizos para investigar el caso Negreira, Jean-Samuel Leuba y Mirjan Koller. El primero es quien liderará todo el proceso para recabar información sobre los pagos realizados por el Barça al ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, aunque lo hará acompañado de su colega, ambos designados por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA.

Koller tiene menos experiencia, pero también ha estado involucrada en investigaciones que han acabado con duras sanciones, como la que en 2018 acabó con la expulsión durante una década del campeón de Albania, el KF Skenderbeu, de las competiciones europeas por manipular más de cincuenta partidos.

En cambio, Leuba, especialista en derecho del deporte, ha estado relacionado durante los últimos años con varios expedientes. Uno de ellos, el de la Superliga, cuya investigación se abrió en 2021 contra el propio Barça, el Real Madrid y la Juventus, aunque acabó suspendido de forma temporal a la espera de lo que decida la justicia ordinaria. Se trata de un precedente que podría adecuarse al proceso actual, puesto que el 'caso Negreira' también está en manos de los tribunales españoles.

Busquets estuvo en sus manos

No es tan reciente, aunque en su día fue un episodio muy polémico, la actuación de Leuba en 2011 tras un clásico de semifinales de la Champions League entre Barça y Real Madrid. El abogado llevaba ya cinco años como inspector disciplinario de la UEFA y le tocó investigar si Busquets había proferido insultos racistas a Marcelo durante el partido de ida de la eliminatoria que los blaugrana ganaron por 0-2 con dos tantos de Leo Messi.

El Real Madrid denunció al centrocampista de Badia del Vallès acusándole de llamar "mono" al brasileño, algo que nunca pudo demostrarse, tal y como anunció la propia UEFA: "La denuncia presentada por el Real Madrid por supuestos insultos racistas de Busquets contra el brasileño Marcelo ha sido rechazada por falta de pruebas claras y convincentes", informó el organismo que rige el fútbol europeo. De esa manera, Busquets pudo disputar la final de la Champions frente al Manchester United en Wembley y ganarla, algo que quiso impedir el club blanco con acusaciones infundadas.

Busquets y Marcelo, durante el clásico de Champions de 2011 (en la imagen inferior, el abogado Jean-Samuel Leuba) | SPORT

Leuba habló con SPORT

Jean-Samuel Leuba, en declaraciones a SPORT, aseguraba entonces, antes de la resolución de la UEFA, que "se me encargó el caso y me he limitado a cumplir mi trabajo, recopilar toda la información posible y trasladarla al organismo superior. Yo no juzgo, me limito a informar". También añadió que "tanto el Barça como el jugador tienen derecho a acudir a la UEFA a explicarse, a ofrecer su versión de los hechos y a aclarar qué es lo que ha pasado exactamente. A mí no me toca juzgar ni decidir si debe haber sanción para Busquets o no. Eso corresponde al comité de Disciplina, que tiene la suficiente independencia y criterio para juzgar".

Leuba vuelve a cruzarse en el camino del Barça, aunque esta vez con un caso muy distinto al que trabajó en el pasado.